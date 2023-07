Bral 7 zakázaných látek. Neobdivujme svalová monstra, radí bývalý kulturista

Ve „vrcholné“ fázi své sportovní kariéry bral až sedm zakázaných látek. Honba za snem a vysportovaným tělem kulturistu Petra Vaniše málem stála život.

„Při závodech jsem měl někdy mžitky před očima. Neviděl jsem ani do druhé řady,“ popisuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Jak říká, lékaři ho operací srdce zachránili na poslední chvíli.

Jako první Čech se v roce 2012 probojoval na nejprestižnější soutěž světa v kulturistice Olympia Weekend, pak ho dohnalo zničené zdraví. Několik let veřejně vystupuje proti dopingu.

Když minulý týden celníci rozkryli nejrozsáhlejší případ ve své historii a rozbili mezinárodní obchodní síť s anaboliky, Vaniše to nepřekvapilo. „Prevence se v Česku v tomto ohledu velmi podceňuje,“ říká nyní 50letý muž s přezdívkou PeVan.

Co jste si pomyslel, když jste se doslechl o rozbití tak rozsáhlé sítě obchodníků?

Je to za poslední dobu už několikátý případ. To je velmi dobře. Buď je distributorů mnohem víc než v minulosti, nebo se o to policie začala víc zajímat. Horší ale je, že díra na trhu bude za chvíli zacelená a pojede se dál. Je to boj s větrnými mlýny, ale i stroj se může zadřít.

Je potřeba s distributory sportovních drog bojovat, jinak si budou vydělávat na zdraví našich dětí a myslet, že jsou nezničitelní.

Z toho, co znáte – jak celý tento nelegální byznys funguje?

Aktuálně se v prostředí posiloven tolik nepohybuju, ale myslím, že se toho moc nezměnilo. Určitě je mnohem jednodušší si látky obstarat. Dopují i rekreační sportovci a to jsou ještě větší blázni než soutěžící kulturisté a fitnessáci, protože cpát do sebe životu nebezpečné látky jen proto, aby vypadali dobře na pláži, je opravdu bláznovství. Navíc je na trhu víc falzifikátů. Stačí se podívat, v jak otřesných podmínkách se sportovní drogy vyrábějí.

Takže se běžně „sype“ v posilovnách?

Pořád hodně lidí cvičí sami pro sebe a zdraví. Ale ano, v posilovnách se často sype a obchoduje se sportovními drogami. Kolikrát se ve velkých městech a posilovnách stane, že si dealeři někoho vytipují a osloví ho. Za velký rozmach můžou internet a sociální sítě. Kolikrát do vás buší mylné informace. Pro mladé je to jednodušší a mnohdy nebezpečnější.

Navíc sociální sítě zprostředkují i cílenou reklamu.

Látkám SARM (selektivní modulátor androgenního receptoru, náhražky anabolických steroidů, pozn. red.) dělaly propagaci známé osobnosti ze světa kulturistiky a fitness, když je veřejně nabízely k prodeji se slevovým kódem na sociálních sítích. Tvrdili, že jsou tyto látky v Česku legální. Není to pravda a je velmi dobře, že spadla klec.

Co mladého člověka vede k tomu, aby dál zvětšoval svaly a zdokonaloval postavu?

Jsou to narcisti. Každý chce být obdivovaný. Někdo taky mohl být na škole šikanovaný. A chce tímto způsobem docílit obdivu.

Jak rychle vůbec látky zlepší fyzičku a svalovou výbavu?

To je velmi individuální. Znám kluky, kteří dokážou za měsíc přibrat deset kilo svalů. Záleží taky na stravě, intenzitě tréninku, předpokladech. Někomu anabolika ublíží, někomu zdaleka ne tolik.

Neskutečně ovšem urychlí svalový růst. Vezměte si opravdu vysportovaného, vyrýsovaného třicátníka. Platí takový přepočet: neměl by mít deset kilo nad výšku nad metr. To znamená, že pokud s výškou 170 centimetrů váží nad 80 kilogramů, bez anabolik by to nedokázal. Tak je lidský organismus nastavený. Abych se někoho nedotkl, samozřejmě se najdou i výjimky.

Já mám 168 centimetrů výšky a vyrýsovaný jsem měl kolem 100 kilo. Je jasné, že v tom byla anabolika.

Co po zdravotní stránce v dlouhodobém výhledu tyto látky dělají s člověkem?

Hrozně zatěžují srdce. Ve velké části ucpou cévy, přijdou infarkty, mrtvice. Kulturista pro nárůst svalů potřebuje velké množství živočišných bílkovin a už to jede. Ničí to ledviny, játra. Pokud berete růstový hormon, nezajímá ho, jestli ovlivní svalovou buňku, nebo rakovinotvornou. Rychleji rostou obě. Když má člověk v těle zárodek nemoci, tyto věci mohou její rozvoj neskutečně urychlit.

Sám máte za sebou skvělou kariéru v kulturistice, ale i roky dopingu. Vzpomenete si na moment, který vás přiměl přestat se zakázanými látkami?

Už když jsem byl v roce 2012 na nejprestižnější kulturistické soutěži světa Mr. Olympia, měl jsem tam těžké zdravotní potíže. V dalších závodech neustupovaly, zhoršovaly se.

Foto: www.petrvanis.cz, Seznam Zprávy Petr Vaniš patřil k nejlepším kulturistům v Česku. Přiznává, že mu ke svalům pomohl i doping.

Jak se projevovaly?

Moje tělo neskutečně reagovalo na diuretika (léky na odvodnění, pozn. red.). Na pódiu při soutěži jsem měl problém udýchat několikátou sekci. Někdy se mi tak točila hlava, že jsem neviděl ani do druhé řady. Kolikrát jsem musel odstoupit z pózování a v zákulisí mě dávali dohromady. Chtěl jsem ke konci kariéry udělat rozlučkové závody, ale už k nim nedošlo. Hrozně mě tlačilo na prsou a mezi lopatkami. Známým jsem ze srandy říkal, že se o mě buď pokouší infarkt, nebo mám vyhozené žebro.

Co bylo správně?

Mám známou fyzioterapeutku. Šel jsem za ní, ať mi nahodí žebro. Podívala se na mě a říká: „Péťo, žebro je úplně v pořádku.“ Měl jsem štěstí, že jsem byl zařazený ve výzkumném programu srdce. Zašel jsem za panem doktorem, natočili mi EKG a ukazovalo úplnou divočinu. Nařízli mi tepnu, kamera ukázala, že mám ze 70 procent ucpané cévy. Za dva dny jsem šel na operaci. Prý to bylo za sekundu 12.

Nucená operace

Stačilo žíly pročistit?

Mám bypass, nové tepny. Dva roky jsem se za to styděl. Pak ve mně uzrálo, že je potřeba s tím vyjít ven, aby se lidé dozvěděli, že pár plácanců na záda za to nestojí. Za svůj sen nemůžete zaplatit zdravím, životem.

Co všechno jste bral v té „vrcholné“ fázi?

Když jsem byl profesionál, měl jsem ve finální přípravě sedm látek. Třeba anabolika, hormon štítné žlázy, diuretika, růstový hormon, prášky na astma, které se používají na podporu vyrýsování. Ale teď se možná sype ještě víc. Například mistru republiky v kulturistice našli 13 dopingových látek.

Často slyším v posilovně, že to lidé mají pod kontrolou. Kdy si má člověk říct, že už opravdu jede přes hranu?

Kdyby to lidé měli pod kontrolou, neobjevovala by se úmrtí mladých kulturistů a fitness sportovců. Jedna Česka (Alena Kosinová) takto umřela přímo na závodech ve Španělsku. Holky říkají, že to mají pod kontrolou a mění se v chlapy.

Většina svěřenců věří svým trenérům, kteří jim tvrdí, že přesypou jen debilové a že pod jejich vedením nemusejí mít strach. Ale každý jedinec je jiný a jeho orgány jsou odolnější než u toho druhého. O mně také tvrdili, že jsem byl debil a přesypal jsem. Ve své době jsem patřil mezi nejlepší kulturisty v Česku, chtěli se mnou spolupracovat ti nejúspěšnější trenéři. Řada z nich stále cpe své svěřence stejnými látkami, takže je může čekat to samé co mě.

Jaké jsou prvotní příznaky problémů?

Opět je to hodně individuální. Někdo má třeba velké množství akné. Tělo se brání a cpe to přes kůži ven. Někomu vypadávají vlasy. Když mi trenér nasadil prášky na astma, neskutečně se mi rozbušilo srdce – rozklepete se. Poradí vám na dva dny vysadit, tělo si zvykne a pak zase začnete znova a pomalu zvyšujete dávky. Mně se vnější problémy neprojevovaly, ale ničilo mě to zevnitř.

Podceňuje se v Česku prevence ohledně podpůrných látek při fitness či kulturistice?

Ano, hodně. Je to v pozadí mariánky a jiných běžných drog, protože uživatelů je víc než kulturistů nebo fitnessáků. Určitě by se prvotně měli do prevence zapojit rodiče. Když jejich dítě začne posilovat, měli by sledovat, jestli jim až moc rychle nerostou svaly.

Sportovní drogy taky hodně zvyšují agresivitu. Takže koukat, jestli dospívající není podrážděnější. V pubertě děti samozřejmě běžně odmlouvají, ale jestli ta agresivita dítěte není přece jen neúměrná. Je taky dobré prověřit si trenéra, který dítě trénuje. Když to bude hardcore kulturista, nastane doba, kdy dítě přestane být spokojené se svými svalovými přírůstky. Naturální cvičení bez podpůrných látek nemá tak rychlý efekt.

Kam až to může zajít, ukazují i některé příběhy slavných osobností. Nedávno zemřel influencer Jo Linder s osmi miliony fandů. Co se mu stalo?

Takových smutných zpráv se objevuje čím dál více. Každý rok zemře hodně mladých kulturistů a fitness sportovců. Od roku 2017 do současnosti jsem těchto smutných zpráv zaregistroval 56.

Linder zemřel nedávno, na závěry je brzo. Viděl jsem, že sedí v restauraci s hamburgery. Řada těchto sportovců jede na hormonu štítné žlázy. Můžete sníst cokoli a nepřiberete. Jsem přesvědčený, že jsou za tím podpůrné látky.

Při závodech nefungují pravidelné antidopingové kontroly?

Na profesionální úrovni v kulturistice a fitness vůbec netestují. Zažil jsem na závodech v Anglii, že si kluk přímo vedle mě píchal injekce. Já se vždycky snažil, aby to lidé neviděli. Teď je to tak daleko, že se tím někteří chlubí a získávají na sítích další potenciální uživatele, z nichž vyždímají peníze.

Co je potřeba ze strany české veřejnosti či sportovních autorit dělat, aby se problém neprohluboval?