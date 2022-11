Bramborák za 150 korun. Začaly vánoční trhy v době utržených cen

Jsou mezi nimi i manželé Luboš a Iva. Oba jsou už v důchodu, vánoční trhy navštěvují každý rok. „Vždycky si dáme svařák, je to taková tradice. Loni jsme to oslavovali doma, takže letos nasáváme atmosféru Vánoc tady,“ pochvalují si.

Všímají si však především vyšších cen jídla. „Ceny šly nahoru otřesně. Teď jsme se dívali na stánek s klobásami, chtěli za kilo pět set korun. Jeden bramborák jsem viděla za 90 korun. I za třicet by na tom vydělali. Kdo by si to koupil? To si asi nechá zajít chuť každý,“ kroutí hlavou důchodkyně.