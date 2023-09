Budoucí řemeslníci: práci mají jistou, peníze je ale tolik nelákají

„Našel jsem si truhlářskou firmu, kde je docela dobrý rodinný přístup. Nabídli mi práci na půl úvazku. Je to tam hodně individuální. Dostal jsme se tam přes mistra. Vyšli mi vstříc a byla to dobrá nabídka,“ pochvaluje si mladík, kterého reportér zastihl ve školní dílně na pražském Zlíchově.

„Zajímají mě jazyk, společnost, náboženství a Asie. Zkouším se dostat na japanologii. Je to mimo, ale zajímá mě to a chci to zkusit,“ svěřuje se v kovářské dílně František Bidlas.

Naproti tomu ve zmíněném Německu je kovářů nedostatek. „Zase je to nová země, nový jazyk. Musíte s nimi komunikovat. Těžko se hodně lidem komunikuje v angličtině, když to není jejich rodný jazyk,“ tváří se k práci za hranicemi skepticky Tomáš Šeda, druhý mladý kovář.

Parta se shoduje, že najít práci v oboru by nebyl problém, ale dokud mají možnost, chtějí studovat. „Neřekli bychom, že práci seženeme hned, ale problém to nebude,“ hodnotí mladí kováři.

Martin Legl, čtvrtý ze spolužáků, vypráví, že už pracuje, ale není to ono. „Vydělávám si na auto. Svařuji, ale nebaví mě to. Je to pořád to samé. Přijdu a celý den řežu rámečky do betonu a svařuju je. Hrozná práce,“ nelíbí se mu monotónnost.