„Čekali jsme 14 hodin.“ Ukrajinci nocují ve frontě, aby získali dávku

Na zimu ani dlouhé čekání si ale nestěžují. „Je už trochu tepleji, dobrovolníci nám dávají horkou kávu. Takže se to dá zvládnout,“ usmívá se Anna. Jako všichni ostatní okolo si přišla požádat o humanitární dávku 5000 korun, v jejím případě poprvé.

„Právě možnost podání žádosti přes aplikaci a možnost volby výplaty bezhotovostně je cestou, která by měla snížit počet lidí z Ukrajiny, kteří přicházejí na kontaktní pracoviště Úřadu práce,“ uvedla tisková mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková.

V kratší frontě čeká i důchodkyně Halyna. Do Česka přijela z jihoukrajinského Mykolajiva se svou dcerou a dvěma vnučkami. „Přišly jsme sem už včera, ale byla tady moc dlouhá fronta. Dneska jsme proto dorazily o půl šesté ráno, aby na nás došla řada,“ říká.

„Je to těžké. Mám bolavou nohu, tak tady odpočívám. Ale co se dá dělat,“ krčí rameny.

Na humanitární dávku mají nárok všichni Ukrajinci, kteří do Česka dorazili po začátku války. Chtějí si o ni zažádat i Katerina a Alexij Klymchenkovi. Přijeli teprve předevčírem, pochází z Mariupolu. „Náš dům shořel, takže jsme odjeli s jednou taškou. Nic nemáme, ani věci, ani peníze,“ říká Katerina.

Jediná cesta z města vedla do Ruska, přes které se dvojice bála jet. Padesát dní se proto schovávali v podzemí. „Potom ale začaly padat bomby blízko místa, kde jsme se schovávali, tak jsme vyrazili. Vůbec jsme nechtěli jet do Ruska, ale byla to jediná možnost, jak odejít z Mariupolu,“ vypráví.