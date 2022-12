Češi vybírají na terénní sanitku pro Ukrajinu, cílem je milion korun

„Celé se to odvíjí od nápadu Ondřeje Tesárka, což je youtuber s přezdívkou Bratříček, který dospěl k tomu, že o Ukrajině hodně mluví a že jí něco dluží,“ popsal Seznam Zprávám Martin Ondráček, který patří ke strůjcům projektu Dárek pro Putina.

„Vymyslel stream, který je neukončený a bude ho vysílat do té doby, než vybere milion,“ pokračoval Ondráček.

Vybírat to budeme pro lidi z @Team4Ukraine1 , konkrétně Phoenixe. Zavoláme si s @Jan_H_CZ abyste na vlastní uši slyšeli, co jsou naši spoluobčané ochotni podstoupit pro správnou věc a v jakých podmínkách se snaží zachraňovat životy. pic.twitter.com/fzthnaRcL5

„Vyzkoušíme, jestli bude fungovat to, co je v televizích - že tam někdo je, něco říká, pod tím jede lišta a tam je částka, která se neustále aktualizuje,“ nastínil s tím, že snahou je dostat stream mezi co nejvíce lidí na českém twitteru a facebooku.