České školství čeká souboj o druhý povinný cizí jazyk

Kolik žáků by se chtělo na základní škole učit druhý cizí jazyk, kdyby nebyl povinně? Podle ředitele ZŠ a MŠ Černovice u Tábora Jaroslava Hubaty-Vacka jen minimum. A to zdejší žáci žijí 50 kilometrů od hranic s Rakouskem.

„Zkusil jsem si to schválně ověřit ve třech třídách, kde učím. V sedmé třídě by si volitelně vybraly němčinu tři děti, v osmé třídě jedna dívka váhala a v deváté nikdo,“ předkládá výsledky svého miniprůzkumu Hubata-Vacek.

„Nemohou všichni umět všechno stejně. Podle nás je třeba rozvíjet individuální možnosti každého jednotlivého žáka,“ doplnil vedoucí expertního panelu Ministerstva školství Jan Jiterský. Žáci by se podle něj měli ve škole rozvíjet hlavně v tom, o co mají zájem a v čem mohou v životě uspět.

Experti se s jazykáři shodli v tom, že v ČR nejsou k dispozici žádná data o dosavadním fungování výuky druhého cizího jazyka, která by podporovala argumenty pro či proti zrušení jeho povinnosti. Zástupci jazykářů proto požadovali, aby se rozhodnutí o změně odložila, dokud se data nenasbírají. Podle odborníků z ministerstva by to ale oddálilo potřebnou modernizaci vzdělávání. Chtějí data sbírat, až bude druhý jazyk volitelný. Pokud by se ukázalo, že to nebylo dobré rozhodnutí, mohl by se druhý jazyk zavést zase jako povinný, dodal Černý.