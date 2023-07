Česko čeká rekordní tropický den. Změny klimatu přinášejí delší vlny veder

Změny klimatu způsobují častější, intenzivnější a delší vlny veder. Zatímco dříve se tropy opakovaly zhruba jednou za půl století, v současnosti můžou nastat v průměru každých pět let. Z 10 největších vln veder na evropském kontinentu od roku 1950 jich sedm připadá na posledních 20 let.

Nejvyšší teploty budou v západní polovině Čech a částečně také v Jihomoravském kraji, kde teploty vzduchu očekáváme od 33 do 37 stupňů Celsia, což je zatím nejvyšší teplota v letošním roce. O něco chladněji by pak nicméně mělo být ve východní polovině republiky, zejména na severovýchodě, kde bude kolem 32 stupňů.

V neděli už bude o něco chladněji, příjemněji. Nedělní odpolední teploty čekáme od 27 do 32 stupňů. Jenom na jihovýchodě republiky se teploty budou držet vysoko a bude až 35 stupňů. Od příštího pondělí do čtvrtka pak teplota setrvá na 30 stupních, ale ke konci týdne pak přijde určité ochlazení, kdy se nám během pátku dále částečně ochladí – zhruba na 25 stupňů.

Předpokládáme, že koncem července a na začátku srpna už budou teploty kolem dlouhodobého průměru a podobně i srážek už by mělo být víc, než je teď. Zatím máme vydanou měsíční předpověď jen do šestého srpna, z té vychází jako nejteplejší tento týden. V těch dalších třech se bude postupně spíše ochlazovat, očekáváme, že průměrné teploty v prvním týdnu srpna se budou pohybovat kolem 24 stupňů.

Řekl bych, že se to zatím příliš nevymyká minulým létům, kdy jsme – zejména v roce 2015 – měli také podobně vysoké teploty, nicméně netrvaly jeden den, ale v podstatě souvisle dva týdny, kdy se tehdy teplota ustálila v rozmezí od 32 do 37 stupňů Celsia.

Velmi horké počasí bylo v minulých dnech například v Turecku, ale i teploty ve Středomoří jsou celkově nadprůměrné. Například v příštím týdnu by měly být nejvyšší teploty v Evropě zaznamenány v oblasti západního a centrálního Středomoří a směrem do střední Evropy, tedy včetně střední Evropy. S ohledem na zeměpisnou polohu byly ale v posledních dnech zaznamenávány vysoké teploty i na severu a severozápadě Skandinávie.

Zatím je neočekáváme, srážky budou spíše ve formě přeháněk a bouřek, to znamená hodně regionálně odlišné, takže lokálně se může vyskytnout přívalový déšť, kdy spadne i více než 30 milimetrů, ale naopak budou i nadále zůstávat místa, která budou velmi suchá, takže v nejbližších dvou týdnech to určitě nevypadá tak, že by se nějak celoplošně zalilo.

To se nedá s jistotou říct, protože bude záviset na vývoji počasí. Nicméně pomohlo by, kdyby se ochladilo, což očekáváme ve druhé polovině příštího týdne, a pozitivní vliv by měly zejména vydatnější srážky, to znamená alespoň nějakých 20, 30, nebo spíše více milimetrů. Protože pokud takové srážky nebudou celoplošně, tak ta situace se nemá šanci nějak významněji zlepšovat.