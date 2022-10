Česko je první v Evropě ve využívání veřejné dopravy

I když Češi na kvalitu hromadné dopravy často láteří, procestují v ní v přepočtu na obyvatele nejvíce kilometrů ze všech Evropanů. Vyplývá to z dat evropského projektu Odysee-Mure z roku 2019, který se zabýval efektivitou využití energie v evropských zemích a jehož výsledky nedávno prezentovali.

Evropský průměr je přibližně o 1500 km nižší, než nacestují Češi. A to 2229 kilometrů. Na druhém a třetím místě se ve statistikách umístilo Rakousko a Maďarsko, nejméně kilometrů pak projedou v hromadné dopravě Slovinci.

„Když to vztáhneme na největší dopravní systém, který máme v republice, tak co se týče Prahy, její veřejná doprava patří k nejlepším na světě. A to jak svojí strukturou a hustotou, tak zároveň svojí kvalitou a spolehlivostí,“ popsal pro Seznam Zprávy dopravní expert z ČVUT Zdeněk Lokaj.