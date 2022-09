Jak na Slovensko? Kromě 27 určených přechodů budou také zátarasy

„Připravte si cestovní doklady, prosím.“ Tuto větu uslyší od čtvrtečního rána cestující ve vlacích, které křižují česko-slovenskou hranici.

Jak už Seznam Zprávy informovaly, vláda rozhodla o dočasném zpřísnění kontrol. Dotknou se řidičů, cestujících ve vlacích i říční přepravy.

Opatření platí od čtvrteční půlnoci do 8. října do 23:59. Pak vláda opatření vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu.

Lidé překračující hraniční linii k tomu mohou využít 27 přechodů. Z toho je 17 silničních, 8 železničních a 3 přístaviště (přesný soupis v tabulce dole). Musejí se připravit na kontroly cestovních dokladů.

Na menších silnicích či lesních cestách se mohou objevit policejní zátarasy, podobně jako při covidové pandemii. „Na některých místech určitě ano. Záleží na rozhodnutích krajských policejních ředitelství,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Mimořádné opatření nedopadne na některé profese. „Nebude se týkat integrovaného záchranného systému ani osob, které vykonávají práci v bezprostředním příhraničí, konkrétně jde o lesníky, myslivce, rybáře nebo zemědělce,“ informovalo Ministerstvo vnitra.

Foto: Ministerstvo vnitra ČR, Seznam Zprávy Místa pro přechod hranice.

Komplikace a zdržení mohou přijít na silničních a dálničních přechodech. Mohou se tvořit kolony. „Určité potíže to přinese. Jak velké, zatím nelze predikovat. Vzhledem ke kontrolám je to logické,“ dodal Moravčík.

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia zatím výraznější zdržení neočekává. „Podle našich informací se zatím nepočítá s kontrolami vydýchaného vzduchu, třeba jako v Calais mezi Francií a Velkou Británií. Budou to spíš vizuální kontroly neporušení plomb,“ uvedl mluvčí Martin Felix.

Dopravci podle něj mají informaci, že v případě delších kolon mohou být zřízené zelené pruhy jako při covidovém zavření hranic. „Byly by pro kamiony, které jedou jen ze Slovenska do Česka, a nejsou to ty tranzitující dále do Evropy, u nichž by prohlídky byly důkladnější,“ nastínil Felix.

Hodina čekání: 2 000 korun

Podle policistů se však kontroly dotknou všech řidičů. „Určitá výjimka a míra benevolence bude platit pro zemědělce pracující v příhraničí,“ doplnil policejní mluvčí.

Nákladní dopravci doufají, že zdržení nebudou příliš velká. „V covidové krizi se s tím policie naučila zacházet. Hodina čekání kamionu stojí 2 000 korun. Delší průtahy znamenají velké ekonomické ztráty,“ řekl mluvčí ČESMAD Felix.

Policie ještě upřesní, jak se opatření dotkne pendlerů, kteří přes hranice dojíždějí za prací. „Budeme teď zpracovávat nejčastější dotazy,“ přiblížil Moravčík.

Na kontroly se musejí připravit i cestující ve vlacích na všech tratích ze Slovenska do Česka. „Ano, kontroly se týkají i tohoto typu přepravy,“ řekl.

Policisté budou benevolentní třeba k houbařům v lese, kteří by překročili hranici. „Když budeme díky češtině schopni ověřit totožnost, v tom zásadní problém nevidíme. Kontroly jsou zaměřené na ilegální migranty,“ upřesnil mluvčí.

500 policistů a 60 celníků

Lidé musejí počítat s kontrolami i v přístavech. Hranici lze takto překonat nástupem v Sudoměřicích, Rohatci či Hodoníně a dostat se po řece do slovenské Skalice.

Na opatření se bude každou 12hodinovou směnu podílet téměř 500 policistů spolu s 60 celníky, o jejichž nasazení rozhodla vláda. „Počtem nasazených je to mimořádně náročná personální situace. Policisté někde chybět budou, ale jsme připraveni plnit úkoly, které nám vláda klade,“ dodal Moravčík.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) reaguje na rekordní vlnu nelegálních migrantů, především ze Sýrie. Zadržených uprchlíků ve srovnání s loňskem přibylo dvanáctinásobně, policisté jich chytili okolo 11 tisíc. Většinou jde o běžence, kteří přes Česko pokračují dál do Německa.

Cílem opatření je zabránit nelegální migraci a zastavit organizované skupiny převaděčů. „Vzkazujeme převaděčům, že nelegální přechod přes česko-slovenskou hranici nepřipadá v úvahu. Proto dočasně znovu zavádíme kontroly na hranicích se Slovenskem. Ujišťuji vás, že organizovaný zločin nebudeme tolerovat,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Slovensko rozhodnutí Česka zavést kontroly na společné hranici respektuje. Bratislava ale chce, aby se jednalo na úrovni Evropské unie, protože rozhodnutí Prahy má vliv i na další evropské země, sdělila ČTK mluvčí slovenského resortu vnitra Zuzana Eliášová.

K situaci se ve Sněmovně vyjádřil také ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). „Na nelegální migraci musíme pracovat společně, ale v určité situaci je to nevyhnutelné. Mezi Rakouskem a Německem to bývá také zaváděno. Není to, že bychom tlačili na Slovensko, ale musíme řešit situaci tady v ČR,“ sdělil.

Podle něj vláda neměla jiné možnosti. „Nijak mě to netěší, ale musíme reflektovat realitu. Počet zákroků je poměrně vysoký, dostali jsme se někam k číslu z roku 2015. Kdybychom jako vláda nezavedli nějaké opatření, tak to nebude řešit situaci v přilehlých obcích u hranic. Bylo by to nezodpovědné, ale mělo by to i mezinárodní přesahy,“ dodal.

27 míst pro překročení česko-slovenské hranice Silniční: Mosty u Jablunkova / Svrčinovec Šance / Čadca-Milošová Bílá / Klokočov Bílá-Bumbálka / Makov Velké Karlovice / Makov Střelná / Lysá pod Makytou Nedašova Lhota / Červený Kameň Brumov-Bylnice / Horné Srnie Starý Hrozenkov / Drietoma Březová / Nová Bošáca Strání / Moravské Lieskové Velká nad Veličkou / Vrbovce Sudoměřice/Skalica Hodonín/Holíč Lanžhot/Brodské Břeclav (D2) / Brodské Železniční: Mosty u Jablunkova II / Čadca Horní Lideč / Lúky pod Makytou Vlárský průsmyk / Horné Srnie Velká nad Veličkou / Vrbovce Sudoměřice/Skalica Hodonín/Holíč Lanžhot/Kúty Říční: Sudoměřice (Výklopník) / Skalica prístavisko Hodonín přístaviště / Skalica prístavisko Rohatec přístaviště / Skalica prístavisko