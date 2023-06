Chaos vytvořila soudkyně, nebezpečí jí nehrozilo, tvrdí Peterková

První Debil na dnešní den... #staydebil #debilnaúterý je JUDr. Norbert Naxera, advokát.

Ano, to vysoké, evidentně retardované cosi v bledě modré košili, co s lůzou extaticky skanduje "gestapo, gestapo", JE právník Naxera... (záběrů i na jeho xicht tu lítá mnoho).

Co na to @čak 🤨 pic.twitter.com/wSGYpjsGZY