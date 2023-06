Šéf Vězeňské služby: Násilí jsme nečekali, kauza Peterková změní postupy

I kdybychom věděli několik dní dopředu, že se místo pěti nebo deseti lidí jako v předchozích případech dostaví několik desítek podporovatelů, nebyl vůbec žádný předpoklad, že by se ti lidé začali chovat tak, jak jsme viděli. Alespoň nikdo ze zúčastněných to riziko takto nevyhodnotil a z mého pohledu k tomu opravdu neměl důvod, aby to vyhodnotil jinak.

Ano, jednoznačně. Ale nemyslím si, že by byla cesta posilování nebo větší vyzbrojení justiční stráže. To by bylo neúměrně drahé, aby pokaždé bylo v soudní síni a v budově soudu násobně více příslušníků. Měla by to být kombinace omezení možnosti vstupu osob do budovy soudu a efektivnější spolupráce s policií v oblasti sdílení informací, aby bylo možné přesněji vyhodnocovat a posuzovat možná rizika.