Poplatek za pohotovost několik set korun? Víc peněz nemám, říká Válek lékařům

Mladí lékaři už toho mají dost. Poslední kapkou bylo zlegalizování dvojnásobného množství přesčasů, které mohou sloužit. Rozhodli se proto, že je na protest úplně vypovědí. Podle Sekce mladých lékařů České lékařské komory nebude v prosinci pracovat přesčas skoro polovina všech sloužících lékařů v nemocnicích.

Nově zvoleného prvního místopředsedu TOP 09 a také ministra zdravotnictví Vlastimila Válka tak čeká ještě složité vyjednávání, aby nemusel vysvětlovat pacientům, proč je v jejich nemocnici na konci roku omezená péče.

Lékařům totiž nestačí, že se od Nového roku zase doba přesčasů sníží na původní hodnotu. Chtějí také jistotu ve specializačním vzděláváním, lepší kontrolu dodržování zákoníku práce a také navýšení tabulkových platů. Právě na posledním bodě se zatím jednání zadrhla. Ministr Válek v rozhovoru před pondělním jednání s lékaři popisuje, co je ještě ochotný nabídnout.

V prosinci hrozí, že plánované operace pacientů se budou odkládat. Co s tím jako ministr zdravotnictví hodláte dělat?

Určitě to nehrozí plošně v celé republice. Záleží na počtech lékařů v konkrétních nemocnicích, kteří odmítnou sloužit přesčasy. Pak mohou hrozit různá omezení. Ale v nemocnicích, kde je směnný provoz a kde se dlouhodobě snaží redukovat počty přesčasů, bude problém minimální. Abychom ale protest zažehnali, tak jsme začali hned jednat v první fázi se Sekcí mladých lékařů České lékařské komory.

Splnili jsme velmi rychle všechny jejich první požadavky, tedy zkrácení přesčasů na 416 hodin plus zavedení 24hodinového pobytu na pracovišti, po kterém bude mít lékař den volno. Pak se ale přidaly k vyjednávání odbory a spolek Mladých lékařů a objevují se další a další požadavky. Samozřejmě o nich diskutujeme. Důležitý je také chystaný zákon o odměňování ve zdravotnictví.

Ale to je zatím jen na papíře.

Co jde podat do Sněmovny, už je ve Sněmovně. Ve zrychleném čtení chceme schválit změnu zákoníku práce, která by měla platit od 1. ledna, pokud všechno půjde dobře. A opravdu jsme vyčlenili v úhradové vyhlášce 6,8 miliardy na odměny a nabídli jsme několik variant, jak je rozdělit. Aby především lékaři a všichni zdravotníci na urgentních příjmech měli navýšené základní platy a nemuseli si vydělávat přesčasy. Samozřejmě ale nemůžeme rozdělit více peněz, než se vybere ze zdravotního pojištění.

Válek: Pojišťovny nemůžou bankrotovat

Vy sice říkáte, že s lékaři jednáte každý týden a předkládáte řešení, ale patrně to nestačí, když stále hrozí, že od 1. prosince přesčasy sloužit nebudou, a tím pádem se omezí péče o pacienty?

My jsme ale skutečně velmi rychle reagovali a všechny požadavky jsme splnili. Co se týče vzdělávání mladých lékařů, tak jsme šli dokonce nad jejich rámec, protože opravdu považuji za naprostou nehoráznost, pokud by byl na jakémkoliv pracovišti v České republice mladý lékař pod tlakem, že pokud nebude poslouchat, tak ho nepustí k atestaci. To by bylo porušení všeho, včetně zákona, a to nepřipustím.

Současně jsme souhlasili s tím, aby stejně jako před doktorandskou zkouškou měli lékaři před atestací nebo před zkouškou po kmeni volno, teď se bavíme o tom konkrétním počtu dní. Navíc jsme rozhodli, že lékař hned po škole půjde ne do 11., ale 12. platové třídy, lékař po kmeni do 13., to už jsem zajistil loni, a lékař po atestaci do 14. platové třídy.

Jsou tedy podle vás ty další požadavky oprávněné, nebo je to taková sněhová koule, která se dále nabaluje?

Každý požadavek je principiálně nutné diskutovat, ale musí být v možnostech státního rozpočtu a zdravotních pojišťoven ho realizovat. Já nemůžu připustit, aby bankrotovaly zdravotní pojišťovny.

Výsledkem toho ale je, že se mi skutečně jako pacientovi objednanému na plánovaný zákrok v prosinci může stát, že mi ho nemocnice zruší kvůli nedostatku lékařů.

Zase bych to neformuloval jako něco, co se bude dít plošně. V některých nemocnicích problém být může, v jiných nemusí, například v Masarykově onkologickém ústavu. A pořád máme první třetinu listopadu a bavíme se o prosinci.

Musíme si taky uvědomit, že málokdo z pacientů chce mít plánovaný výkon na konci roku a strávit Vánoce hospitalizovaný v nemocnici. Navíc i lékaři, kteří odmítají sloužit přesčasy, přijdou normálně ráno v sedm do práce a budou končit o půl čtvrté, pokud budou v jednosměnném provozu. Bude tak pouze problém zajistit noční a víkendové služby. A plánované výkony se opravdu nedělají o víkendu nebo v noci.

Protest lékařů ale můžete zažehnat, když jim navýšíte tabulkové platy, proč to nechcete udělat?

Nabídl jsem navýšení tabulkových platů trošku jinou formou tak, že uděláme dohodu o částce 6,8 miliardy korun, která v systému na platy je. Nepřijde mi úplně spravedlivé, aby se všem dávalo stejně. To jsme zpátky v předchozích časech. Také je třeba „na férovku“ říct, co bylo hlavním důvodem protestu. Lékaři říkali: „Nejsme mývalové a chceme zkrátit počet přesčasů.“ Tak máme tedy navýšit platy a je jedno, že bude hodně přesčasů, nebo dáme do pořádku systém, abychom se blížili rakouskému modelu? A podle mého názoru to B je správně.

Za platy poplatky, varuje Válek

Ale očividně vaše nabídky nejsou dostatečné na to, aby lékaři protest odvolali. Co tedy můžete lidově řečeno ještě „přihodit“?

My jsme toho ale přihodili už dost. Těžko může vláda přistoupit na to, že zatížíme státní rozpočet dalšími 20 nebo 30 miliardami, a navýšíme tak plošně tabulky všem zdravotníkům o inflaci, což je ten požadavek.

Já samozřejmě chci, aby platy rostly, ale pokud toto uděláme, tak to znamená zvýšení státního dluhu i v následujících letech, protože takové množství peněz se z pojištění prostě nevybere. Cílem přeci není nasypat teď do systému obrovské množství prostředků a nereformovat ho. Proto jsem vítal protest lékařů, protože navrhovali to, co já se snažím dlouho prosadit. Změnit fungování systému, aby na urgentních pracovištích byly směnné provozy, aby lékaři brali daleko více v základním příjmu a méně peněz měli z přesčasů a abychom postupně měnili i zákon o zdravotním pojištění, což jde příští rok do Poslanecké sněmovny.

V příštím roce dosáhneme Hegerova memoranda, tak jsem to nachystal, a pojďme se bavit o tom, jak budeme pokračovat dál. Pojďme dále za Hegerovo memorandum, ale nedokážu ztrojnásobit platy zdravotníků během tří měsíců.

Co je Hegerovo memorandum Jde o memorandum, na kterém se v roce 2011 shodly odbory s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, čímž skončila dosud poslední velká protestní akce lékařů – Děkujeme, odcházíme. Klíčový bod memoranda ale tehdejší vláda ani žádná následující nenaplnila, tedy aby průměrný plat lékařů dosahoval minimálně 1,5násobku, ale také až trojnásobku průměrné mzdy v ekonomice. Aktuální protest tento bod převzal a žádá, aby byl konečně dodržen. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek slibuje, že se to povede v roce 2025.

Jak si tedy představujete momentální kompromis s protestujícími lékaři?

Jediné řešení je jednání, vysvětlování a přesvědčování. Pevně věřím, že i pacientské organizace nám pomohou. V dalších jednáních se zúčastní ředitelé asociací nemocnic, aby jim vysvětlili, že to, co chtějí, znamená zvýšení státního dluhu o několik desítek miliard nebo zásadní zvýšení daní a zdravotního pojištění. Znamenalo by to třeba zavedení doplatku, a to výrazného, protože jde o obrovskou částku.

Doplatkem myslíte už zrušené poplatky ve zdravotnictví?