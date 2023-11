Chartisté trvají na Jurečkově demisi. Tomu se nepodařilo je obměkčit

Před Úřadem vlády vzniklo provizorní ležení. V něm chce signatář Charty 77 a ředitel knihovny Libri prohibiti Jiří Gruntorád zůstat do té doby, než odstoupí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kvůli tomu taktéž drží hladovku.

Za celým protestem stojí nepřiznaný důchod pro bývalého disidenta a undergroundového písničkáře Karla „Charlieho“ Soukupa. Jeho po brutálním psychickém i fyzickém nátlaku donutila tehdejší politická policie Státní bezpečnost k emigraci v rámci takzvané akce Asanace. Jako člověk, který se podílel na boji za obnovu svobody a demokracie a byl za to i oceněn, by měl mít podle zákona nárok na alespoň průměrný důchod.

Jenže české úřady mu důchod nepřiznaly. Ministr práce Jurečka to potvrzuje i v dopise, který Gruntorád zveřejnil. V něm se píše, že Soukupovi nelze přiznat plný starobní důchod, když mu jeho část mají vyplácet australské úřady, kde velkou část života pobýval.

Je to však střet dvou světů – politika Jurečky, který přišel navrhnout konkrétní postup, jak situaci vyřešit, a idealisty, jak sám sebe Gruntorád označuje, pro kterého nepřichází v úvahu jednat s člověkem, který podle něj nemá dostatečný morální kredit.

„Velmi ošklivě a cynicky jste ponížil signatáře Charty Karla Soukupa,“ vyčítá Gruntorád Jurečkovi, jakým způsobem se vypořádal s jeho žádostí v dopise. „Já bych to nenapsal ani sousedovi a vy jste to napsal člověku, který se zasloužil o svobodu a demokracii v této zemi,“ dodal.

„Každý z nás může udělat chybu. A já přiznávám, že se tady chyba stala, za celých 30 let nenapravená chyba,“ popsal Jurečka dluh i současné vlády – že se stále nedokázala systémově postarat o oběti komunistického režimu.

Ministr práce se ještě během debaty před Úřadem vlády párkrát pokusil předestřít, co se chystá hned v pondělí udělat. To i chartista Gruntorád vítá, ale ze svého požadavku stejně nemíní slevit. O budoucích změnách chce jednat až s ministrovým nástupcem.

Zároveň však dodává, že problém je především u australské strany. Sám zatím nemá informace o tom, jestli je důchod vyplácen, nebo ne, a případně z jakého důvodu. I proto nevidí důvod pro to, aby rezignoval.

„Pokud chceme řešit podstatu problému, tak nemá smysl, aby tady byla výzva k demisi. Já to chápu jako osobní výzvu pana Gruntoráda, ale v tento okamžik si nemyslím, že bych měl z vlády odcházet. Snažím se dělat celou řadu změn, které v minulosti mí předchůdci a předchůdkyně neudělali,“ dodává ministr.

„Mám vůli tyto situace vyřešit jednak individuálně, ale zároveň hledat cestu změnou zákona,“ dodává Jurečka. V průběhu roku 2024 by tak podle jeho plánu měla začít platit nová úprava. Bývalí disidenti by už nemuseli o výjimku nadále žádat, ale stát by jim důchod zkrátka rovnou dorovnal.