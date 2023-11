Známý disident drží hladovku. Protestuje proti nízkým důchodům

Jurečka novinářům v květnu řekl, že ministerstvo řešení problému nízkých důchodů disidentů a disidentek připravuje. Šéf ministerského Odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec tehdy uvedl, že by se na něm měl podílet Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Disidentům a disidentkám by mohl vydávat osvědčení. O úpravě disidentské penze by při zmírnění tvrdosti zákona rozhodovala sociální správa. Dostala by návod postupu.