Chtěly na koncert popové hvězdy, přišly o peníze. Podvodník šidí fanynky

„Nikdy nic nekupuji z druhé ruky, protože je to ráj podvodníků,“ vysvětluje Kristýna. Avšak o to, vidět oblíbeného britského zpěváka Harryho Stylese, strašně stála. A tak udělala výjimku.

Na oficiálních prodejních platformách byly vstupenky na páteční koncert už delší dobu vyprodané, proto se rozhodla napsat do jedné z facebookových skupin, kde se lístky prodávají.

Na inzerát jí odpověděl muž vystupující pod jménem David Polák. Zpočátku se dvaadvacetileté studentce z Kroměříže zdál velmi milý a ochotný. „Ještě jsem si dělala srandu, že jestli mě okrade, tak mu to vrátím. A on se smál, že přece není žádný podvodník,“ dodává Kristýna.

V tu chvíli ale Kristýnu ještě vůbec nenapadlo, že by se mohlo jednat o podvod. Těšilo ji, že si lístky koupí za původní cenu, jelikož řada internetových překupníků je prodává s vysokou marží. Nechala si proto zaslat pokyny k platbě, načež jí obratem přišel platební QR kód.

„V podstatě nám poslal QR kód k platbě zásilky, kterou si objednal, a my jsme mu ji zaplatili. Nemám pro to jiných slov, než že je to král všech podvodníků,“ říká teď už se smíchem Kristýna, která celý incident okamžitě ohlásila policii a nyní čeká, jak bude dále postupovat vyšetřování.