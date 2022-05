Musí být pop zábavný? Charisma Harryho Stylese prodá i desku bez emocí

Zvuk Harry’s House zároveň není do důsledku jednotný, v polovině jej protíná akustická balada Matilda, která vytrhne posluchače z pomalu plynoucí desky tragickým příběhem, který je na jinak emočně plochém albu zaskočí s odzbrojující sílou. Návrat k druhé polovině plejády lovesongů je pak ale o to větším zklamáním: jako celek deska nemá čím zaujmout, od všeho je na ní tak právě akorát, aby mohla hrát donekonečna na pozadí a neurazit, zároveň u ní ale nelze pro její jednotvárnost udržet plnou pozornost. Jako největší nedostatek zarazí absence dominantní emoce většiny melodií, jako by se až z textů mělo vypátrávat, které promluvy o lásce jsou šťastné a které naopak.

Ve výsledku se tak o popu dozvídáme hlavně to, co každý dlouho tušil: identita tvůrců je jeho klíčovou a dost možná nejzásadnější součástí. Málokdo, kdo si jednou vybudoval reputaci kvalitního hudebníka, ji ztrácí, a to platí často i pro kultovní kapely vracející se po desítkách let s žánrovou hudbou zamrzlou tempem i obsahem v minulosti. Harry Styles nejspíš nabyl tento status proto, že umí říct něco, co nikdo jiný neříká, a jeho publikum o takový druh výpovědi stojí. Laskavá a neprvoplánová maskulinita, empatie a citlivá fascinace sexualitou popové scéně mužských zpěváků tak chybí, že pro ni posluchači bez problému překonají jednotvárnost a vyprázdněnost.