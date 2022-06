Dejvický „Kulaťák“ čeká další proměna. Má navázat na odkaz architekta Engela

Novou zástavbu, vymezenou ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů, by měly tvořit kanceláře, byty a obchody. Současně zde vyroste i nová budova Vysoké školy chemicko-technologické, která část pozemků vlastní.

„Málokterý volný pozemek v Praze může představovat pro developera tolik adrenalinu. Dostavět čtvrtý kvadrant po sto letech je odpovědnost, čest i radost dohromady,“ řekl Pavel Streblov, ředitel Penta Real Estate pro komerční výstavbu. Projekt by podle něj mohl být dostavěn na konci roku 2028.

Současně dodává, že nemá obavy z toho, že by se vybraným architektům nepodařilo navázat na původní koncept náměstí z 20. let minulého století. Namísto toho ale očekává debaty o to, zda „Kulaťák“ dokončit kulatým, nebo hranatým domem.