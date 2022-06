Dětí s úrazy máme víc než dřív, hlásí lékaři

S tím souhlasí i Radovan Hudák, také on mezi nejčastějšími příčinami úrazů jmenuje trampolíny. Pro děti mladší šesti let podle něj skákání na trampolíně ani není vhodné.

Lékaři se stále nejvíc obávají skoků do vody v neznámém terénu. „Zejména kluci v adolescentním věku mají potřebu soutěžit a skáčou z výšky do vody. Pořád dochází k několika desítkám úrazů ročně s poraněním krční páteře a poraněním krční míchy,“ zmiňuje lékař. Dojít může i k fatální kvadruparéze – částečnému ochrnutí všech čtyř končetin. Odborníci také varují před koupáním v domácích bazénech bez dohledu rodičů. „Pokud rodiče pošlou šestileté dítě, aby hlídalo tříleté někde v bazénku, je to velmi riskantní. Fatálních následků je celá řada,“ dodává lékař.

Na trampolínu by podle něj mělo dítě jít až poté, co má dobře vyvinutou koordinaci pohybů. Zdůrazňuje také, aby bylo na trampolíně samotné. „V tomto jsou úplně nejhorší skákací hrady. Z nich nám také přicházejí děti s ošklivými zlomeninami,“ dodává.

„Obecně je důležité, aby do šesti let věku mělo dítě všestrannou pohybovou aktivitu. Rozhodně ne pouze tenis nebo pouze fotbal. Druhá věc je, že to dítě musí bavit. Třeba přílišný důraz na soutěživost může malé děti frustrovat. Je lepší pojmout aktivity formou hry a zábavy. Skutečně je třeba s dětmi na aktivity chodit a hledat, co je zaujme. Nemusí to být jen kolo nebo plavání.“ dodává traumatolog.