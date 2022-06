Úzkosti, sebevraždy, netolismus. Péče o dětské duše se řítí do stavu ohrožení

Pokud máš problémy a je ti méně než 18 let (nebo méně než 26 let, pokud stále studuješ), můžeš se obrátit na krizové linky, kde ti poradí odborníci.

„A to jsou ambulantní specialisté, v tomhle věku málokdy zůstávají pracovat v lůžkových zařízeních. Situace se bude dál zhoršovat,“ míní pedopsychiatr. Právě opařanská dětská psychiatrická nemocnice je příkladem pracoviště, kterému ještě před pár měsíci hrozil zánik. Dvě lékařky totiž odešly do penze a až na poslední chvíli se za ně podařilo najít náhradu.

„A to i u dětí po suicidiálních (sebevražedných, pozn. red.) pokusech. Nejsou výjimkou čekání šest až osm měsíců. Většinou se k péči dostanou do tří až čtyř měsíců. Děti s akutními potížemi se však tímto čekáním dostávají do závažných psychických problémů. Opravdu tristní je situace v pohraničních regionech, kde je tato péče téměř nedostupná,“ uvedla už dříve pro Seznam Zprávy pedopsychiatrička Jana Schmidtová.

Podobně situaci popisuje i Nikol Přibilová z lounské dětské psychiatrické nemocnice. „Když to není úplně akutní, není riziko sebevražedného jednání nebo se nerozvíjí nějaká psychotická porucha, tak objednání do ambulance trvá kolem tří až čtyř měsíců. Ale s tím, že spousta kolegů má nadstav, nemají kontroly kam přeložit a nemohou si ani dovolit sami být třeba týden nemocní,“ poznamenává.

Základním kamenem úrazu je přitom zejména nedostatek nových mladých sil, které by nahradily dosluhující lékaře a lékařky. Na fakultách se psychiatrie zpravidla vyučuje až v pátém ročníku, kdy má řada mediků o svém zaměření již ucelenou představu. Samotné kapitole dětské psychiatrie je potom obvykle věnován jediný den. Až poslední dobou se oblast daří více přibližovat například i v režimu volitelného předmětu. Do oboru ale přesto každý rok vstupují pouze jednotky nových lékařů a lékařek.

„Nemáme pacienty, které bychom desítky let zadržovali. Náš obrat na lůžkách je rychlejší a deinstitucionalizace není něco, co by dětské psychiatrii pomohlo, naopak ji to ohrozí,“ uvedl k věci pedopsychiatr Goetz.