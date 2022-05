Česko má problém. Školy chrlí právníky, opravdu potřebné profese ale vymírají

Problém je i na straně univerzit: do tak riskantního podniku, jako je studium na technice, se moc lidem nechce.

Odborníci míní, že s technikou a fungováním reálného světa by se děti měly začít seznamovat už od mateřské školy a prvního stupně základní školy.

V loňském roce studovalo některou z vysokých škol v České republice více než 304 tisíc lidí. Prim drží tradičně Univerzita Karlova v Praze s 50 tisíci studenty, druhá je Masarykova univerzita v Brně a třetí olomoucká Palackého univerzita s 32, respektive 23 tisíci. Vyplývá to z analýzy Českého statistického úřadu .

Rathouský upozorňuje, že budoucí rozvoj českého průmyslu je na kvalitě tuzemského školství existenčně závislý. „Proto si myslíme, že by se měl vzdělávací systém více zaměřit na správné směrování žáků podle jejich talentu a předpokladů. V Česku na všech vyšších stupních vzdělávacího systému dlouhodobě nesouhlasí struktura oborů s potřebami trhu práce,“ říká manažer pro vzdělávání.

Stát by podle něj měl například navýšit normativy konkrétních nedostatkových oborů, jako to udělal u lékařských vysokých škol.

Cestu vidí také ve větším propojení studia a praxe nebo v umožnění většího zapojení zaměstnavatelů do výuky. „Obecně by měl být kladen větší důraz na spolupráci škol a firem. Pokud mohou studenti pracovat na reálných projektech, daleko více přilnou k oboru,“ vysvětluje Rathouský. „Na vysoké škole by pak studenti měli mít možnost se podílet třeba na společném aplikovaném výzkumu s firmami.“