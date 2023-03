Dětští lékaři přijmou více dětí. Rozšiřuje se kapacita prvních 25 ordinací

„Posledních 20 let se dostupnost primární péče spíše zhoršovala, i dostupnost pediatrů a všeobecných lékařů se zhoršuje. My jsme se rozhodli v tomto udělat řadu radikálních změn a kroků, které budeme v letošním roce postupně představovat. Toto je jeden z nich, za který je potřeba poděkovat organizaci UNICEF,“ říká ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Do června loňského roku jenom na území hlavního města Prahy evidovala Všeobecná zdravotní pojišťovna 30 tisíc dětí do 18 let. Kdyby každé z těchto dětí potřebovalo zdravotní péči, tak by to znamenalo 150 dětí na každou stávající praxi v Praze,“ přiblížila místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Hana Cabrnochová.