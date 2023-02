Chytrý náramek proti dětské obezitě nestačí. Bude to složitější, míní odborníci

Až 80 tisíc dětí mezi šesti a 11 lety trpí v Česku nadváhou a hrozí, že se dříve či později dostanou až do pásma obezity s velkými zdravotními následky.

Opřít se chtějí o monitorování aktivit prostřednictvím chytrého fitness náramku. Data z náramku i denní energetický příjem pak má zaznamenávat aplikace, která by měla zároveň udělovat buď pochvaly, či motivující upozornění. A ti, kteří splní kritéria – například redukci BMI o pět procent a zvýšení pohybové aktivity o 10 procent, mají být zařazeni do celostátní loterie o velké ceny.

Podle předsedy České asociace nutričních terapeutů Martina Krobota není dětská obezita problémem jednotlivce, který by se dal vyřešit jednoduchou intervencí, ale zpravidla důsledkem stravovacích a pohybových návyků v rámci celé rodiny. To může pramenit jak z prostého nedostatku znalostí v oblasti zdravého životního stylu, tak z různých psychosociálních příčin.

„S ohledem na to, o jak komplexní problém se jedná, je u dítěte i jeho rodiny zapotřebí velmi individuálního přístupu, komplexní edukace a zejména vyhodnocení nejen aktuálních stravovacích a pohybových návyků, ale také finančních či sociálních možností dané rodiny a prostředí, ve kterém se nachází,“ míní nutriční specialista.

Hrozí totiž, že se v rodinách – při snaze „zvítězit v soutěži“ – přikročí k dietám, které mohou dítě ve výsledku poškodit víc, než by mu pomohla redukce indexu tělesné hmotnosti. Podle Krobota by tak byla na místě spíše podpora sítě ambulancí nutričních terapeutů, ochota pojišťoven uzavírat s nimi smlouvy a lepší vzájemná spolupráce s lékaři.

Pro Seznam Zprávy to blíže popsal dětský kardiolog Petr Jehlička, který v rámci České lékařské komory (ČLK) vznik programu koordinuje. Se zapojením celé rodiny se podle něj počítá. Stejně tak má vzniknout edukační web a další aktivity zaměřené na zdravou životosprávu.

„Každý rok do obezity padá několik tisíc dětí. Vrátit je zpět stojí velké úsilí a mnoho peněz, přičemž je tam velmi nízká efektivita. Pro pojišťovny jde v důsledku obezity o obrovské náklady. Covid vše akcentoval a nyní už je to urgentní situace. Nemůžeme si dovolit ztratit ani rok. Během něj totiž do obezity spadnou další tisíce dětí,“ míní lékař.