Takhle přibraly české děti. Lékaři varují před nedozírnými dopady

Důsledky na zdraví dětí i zátěž, kterou si nesou do dospělosti, jsou podle lékařů enormní a do zdravotnických statistik se budou propisovat čím dál více.

„To jsou děti, které mají známky prediabetu a v řádu měsíců, maximálně let se z nich stanou diabetici. Na co jsme bývali zvyklí u starších, to dnes vidíme u relativně velmi mladých. Děti staré 10 nebo 11 let mají jasné známky metabolického syndromu, to jsme v minulých letech určitě nevídali a nárůst je obrovský. Nedokážu si ani představit, že bychom před deseti lety měli tolik dětí indikovaných k terapii a léčbě,“ míní lékař.