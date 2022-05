Dočasné přístřeší pro uprchlíky. Česko nakoupí ubytovací kontejnery

„Je to pro případ, že by bylo potřeba ubytovávat v provizorních přístřešcích.“

Správa má na nákup až 200 milionů korun. Celkem chce pořídit 17 kompletů, které by pojmuly přes 2500 lidí. Dodavatele vybere formou soutěže.

„Čekáme na specifikace, jak to má vypadat. Kde má být společenská místnost, kde kuchyňka, pak sprchy samozřejmě, pak nějaké ubytovací kontejnery. Potřebujeme nějaké nákresy, podle kterých to můžeme soutěžit,“ přiblížil pro Seznam Zprávy mluvčí SSHR Jakub Linka.

Kontejnery by mělo být možné skládat či napojovat na sebe a měly by lidem nabízet jak ubytovací, tak sociální zázemí. „Počítáme s kapacitou pro 150 osob v jednom místě,“ doplnila mluvčí hasičů.

Podle Veinlicha Česko zvažuje, že až poleví nápor válečných uprchlíků, poskytne kontejnery Ukrajině. „Je eventualita, že by se potom převážely na Ukrajinu i s ohledem na to, že se tam musí vybudovat celá infrastruktura včetně bytů, takže by tam mohly sloužit dál jako dočasné přístřeší,“ popsal.