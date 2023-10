Domácnosti čelí invazi „čínských berušek“. Sedmitečné můžou brzy vymizet

„Je to tu každý rok, ale tentokrát extrém. V posledních dnech jich bylo pár, ‚všimnutelné‘, ale nic hrozného, zato dneska je to extrém,“ napsala jedna z obyvatelek na facebooku.

Podle entomologa navíc hrozí, že slunéčko sedmitečné, které bývalo nejběžnějším slunéčkem, bude v naší krajině tímto nových druhem brzy nahrazeno. „Slunéčka sedmitečná se posouvají na sever do Skandinávie a je možné, že v horizontu několika let budou u nás žít jen ta asijská, která jsou odolnější,“ uvádí Zdeněk Kletečka z Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

V oblastech, kde je v krajině dostatek skal, se schovávají do různých štěrbin v nich, ale ve městech, kde si lidé zvýšené aktivity všímají, těch přirozených úkrytů samozřejmě není tolik. Proto lezou i do lidských obydlí.

To je především nadprůměrně teplým podzimem. Každý jiný rok se zabydlují postupně v průběhu září, schovají se, kam to jde, a zůstanou zalezlá. Letos je letní teploty i v říjnu vytáhly z úkrytů a slunéčka jdou jednoduše řečeno za lepším. Snaží se najít co nejvhodnější úkryt, aby zvýšila svou šanci na přežití. To je koneckonců společný jev všech živočišných druhů včetně lidí. Když mají prostor, využívají jej naplno.