Neviděli jste tento hmyz? Vědci volají o pomoc v boji s invazními druhy

Když se pídila, co jsou zač, zjistila, že se jedná o nepůvodního škůdce zavíječe zimostrázového, jehož housenky poškozují oblíbené zahradní keře zimostrázu neboli buxusu.

Nakonec se dostala k tomu, že se zapojila do projektu NAJDI.JE a začala výskyt škůdce mapovat. A pomáhat tak vědcům. Do projektu se může zapojit každý.

„Je to velmi jednoduché, sledování zvládne i běžný zahrádkář a hlavně je to strašně důležité,“ shrnuje Turecká, pro kterou je monitoring škůdců důležitý i profesně, ale především ji baví pomáhat vědě.

Teď už na své zahradě sleduje i vrtuli ořechovou (viz fotogalerie). Invazní druh mouchy, jejíž larvy napadají ořešáky. Při výskytu více larev dochází k předčasnému opadu ořechů.

Jako příklad jmenuje kutilky. U tohoto blanokřídlého hmyzu občanští vědci nejprve zmapovali výskyt a nyní už zkoumají i jeho hnízdění a to, zda potravně nekonkuruje jiným druhům. Protože se larvy hmyzu živí pavouky, které jim dospělci paralyzované připraví do hnízda, zajímá vědce také to, zda nemohou rozšiřující se kutilky ohrožovat vzácné druhy pavouků.