Dva měsíce od rušení pošt. „Jsme přetížení,“ zní od zaměstnanců

Je 7:58, pošta v brněnském obchodním centru Letmo otevírá za dvě minuty. Na odbavení přede dveřmi netrpělivě čeká asi dvacítka lidí. Postarší paní si přede dveře staví kabelku, aby si pojistila své místo. Pracovnice pošty ji na jedné ze zhruba 10 otevřených přepážek obsloužila do pěti minut.

„Běžně čekávám 20 až 30 minut, a to ještě když přijdu hodně brzo jako teď. Ale když přijdu ve dvě, ve tři hodiny odpoledne, tak je to katastrofa,“ povídá jedna z čekajících Jitka. V ruce drží dopis a pohledy, které by dnes ráda odeslala.

Nakonec odchází už pět minut po otevření. „Tentokrát spokojenost!“ raduje se a přivolává si výtah.

Červencová vlna zavírání v Brně postihla 11 poboček. Druhá největší pošta v republice se navíc už v polovině května přesunula z budovy na nádraží do výrazně menšího prostoru čtvrtého a pátého patra OC Letmo. Někteří si stěžují i na horší dostupnost; na poštu se dostanou pouze výtahem nebo po eskalátorech.

Redakce Seznam Zpráv do této pobočky zavítala v průběhu týdne dvakrát, vždy v ranních hodinách – v obou případech na místě nečekalo více než 30 lidí. Ti oslovení se však shodují, že je taková situace spíše výjimkou.

Foto: Tereza Gajdošíková, Seznam Zprávy Dostupnost nové pobočky je pro některé návštěvníky překážkou.

„Štve mě, že nám zrušili pošty, co jsme měli poblíž, sem teď chodí úplně všichni, skoro z celého Brna,“ stěžuje si Lucie Navrátilová, která si se synem přišla pro přídavky. „A víte, kolik je v Brně lidí?“ směje se.

Zaměstnanců málo, zákazníků hodně

Manažerka interní sítě pošt Morava-jih Pavla Blumenschein občasné prodloužení čekací doby potvrzuje. „Ještě v červenci jsme reflektovali poměrně vysoké doby čekání, průměrně byly kolem 28 minut. Ale je pravdou, že v ten poměrně exponovaný čas, tedy čas výplaty sociálních dávek, byly skutečně čekací doby nad hodinu,“ uvedla.

Nyní podle Blumenschein lidé čekají maximálně 16 minut. Podle ní navíc pro dávky často přicházejí celé rodiny, čímž vizuálně navyšují zaplněnost pošty. Někteří zase během čekání odcházejí třeba do obchodu, což má za důsledek další zdržení.

Na nové pobočce teď pracovníci musejí odbavit zákazníky ze všech zavřených brněnských pošt, pro zaměstnance je však mnohdy náročné takový nápor stíhat.

„Tu změnu vnímám špatně. Zaměstnanců je málo, zákazníků je hodně a čekací doby jsou dlouhé. Klienti čekají půl hodiny a ještě jsou za to rádi, mě by na jejich místě trefil šlak,“ povídá zaměstnankyně pošty, která si přála zůstat v anonymitě.

„Lidé nám dost nadávají“

Nově nastalá situace je podle ní velmi náročná jak pro návštěvníky pošty, tak pro její zaměstnance.

„Jsme přetížení. Někdy nám lidé dost nadávají, a to je pak opravdu náročné na psychiku. A když jsou dovolené, hodina a půl čekání nebo i dvě tam být můžou. Ale zkuste vydržet týden v kuse, kdy vám zákazníci nadávají,“ říká sklesle pošťačka.

S rušením poboček přišly o práci také stovky zaměstnanců, ti však poštám teď zase chybí. „Zvládají to velice špatně. Když zaměstnanci nejsou, tak je to logicky velký problém. Do toho jsou dovolené, nemocenské a nikdo za ně jako náhrada bohužel není,“ řekl Seznam Zprávám předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský.

Foto: Tereza Gajdošíková, Seznam Zprávy Lidé vyčkávali už před osmou hodinou. Chtěli se tak vyhnout frontám.

Donedávna v Brně fungovala také krajská pobočka odborů. Jejich předsedkyně však podle Dvorského ukončila její činnost, protože se jí nedařilo prosazovat své požadavky na jednáních s vedením pošty.

„Pořád si jedou to svoje a výsledek není žádný, jen samé sliby. Je to jak házet hrách na stěnu,“ komentoval Dvorský.

Nevyhovující alternativy

Kromě OC Letmo teď Brňané mohou vyřizovat své žádosti třeba v nově vzniklé pobočce na Šumavské nebo v OC Velký Špalíček. Ani tyto prostory jim však úplně nevyhovují.

„Redukce poboček se výrazně projevila na čekacích dobách například na poště ve Velkém Špalíčku, kde běžně stojí i 20 lidí a čeká na obsloužení. Pobočka na Šumavské je pak až na hranici městské části, pro mnohé je opravdu hodně daleko, navíc je bezbariérově špatně dostupná pouze přes garáže,“ vysvětlila mluvčí Brna-střed Kateřina Dobešová.

Vedení městské části proto České poště nabídlo prostory, kam by se pobočka ze Špalíčku mohla přesunout. Cílem má být rozšíření prostorů na alespoň čtyři přepážky a poskytnutí širších služeb pošty. „V těchto dnech proběhla prohlídka nabízených míst a uvidíme, zda bude nějaké pro poštu vyhovující,“ dodala Dobešová.