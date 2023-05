„Lidé budou muset čekat hodinu.“ Druhá největší pobočka pošty v Česku skončila

Rozsáhlé škrty České pošty se dotkly i druhé největší tuzemské pobočky – té na brněnském hlavním nádraží. Pátek byl po téměř 90 letech posledním dnem provozu.

Pošta se přesune přes ulici do obchodního domu Letmo.

„Proč tam? To si děláte srandu, ne? Nemám na to slov,“ stýská si seniorka Vlastimila Kynclová, pro kterou byla zpráva novinkou.

Řada lidí vidí jako hlavní problém horší dostupnost. Pobočka totiž bude nově sídlit ve čtvrtém a pátém patře. „Dojímá mě, že mám chodit do čtvrtého patra. Co mobilita? Jsou tam dva malé výtahy. Myslím si, že to bude šílené. Už teď tam bývá spousta lidí,“ obává se žena.

Delší fronty podle ní budou po celém městě. „Přijde mi to úplně scestné. Bydlím v Černých Polích, pošta v Jugoslávské je neustále plná. Když zruší další pobočky v okolí, bude přeplněná ještě víc,“ myslí si.

Představitelé města mají rušení poboček za nepromyšlené. „S rozhodnutím nesouhlasíme. Bude to velká přítěž pro občany,“ řekla už dříve mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová. Nesouhlasili ani s přesunem hlavní pošty.

Foto: Daniela Krásenská, Seznam Zprávy +4

Místo 35 přepážek 13

Podobně vidí situaci i Hana Pavloušková, krajská předsedkyně odborové organizace OHZ. „Pro klienty nové prostory určitě nebudou dostatečné. Příští týden se práce nebude stíhat, lidé budou čekat dlouho. Bude to špatné,“ myslí si.

„Do léta se zavře pět pošt v centru, to je celkem asi 35 přepážek. V Letmu jich bude 13. Bude to proto náročné pro klienty i pro zaměstnance. Lidé budou naštvaní, když budou muset čekat hodinu ve frontě, někteří si asi vylijí zlost na zaměstnancích,“ vysvětluje.

Pobočka v Letmu bude mít také zkrácenou otevírací dobu. Pošta doposud fungovala od šesti ráno do půlnoci. Nově bude pobočka otevřená od osmi ráno do osmi večer.

„Pokud jde vedení a vládě o to, aby se zlepšila ekonomická situace podniku, nemá logiku uzavírat ziskové pobočky. To je většina těch, které jsou v centru. Ministr sice chce, aby pobočky byly dostupné i na vesnicích, nedodává už ale, kde na to vezme peníze,“ konstatuje Pavloušková.

Historická budova je ve velmi špatném technickém stavu. „To, jak vypadá vzhledově, je příšerné. Nefunguje tady klimatizace, ta budova je zastaralá, nebyla snad ani rekonstruovaná. Když se to tady uzavře, nijak mě to nezasáhne. Najdu si prostě jinou poštu,“ krčí rameny Marta Bartáková.

„Bývá tady dost dlouhá čekací doba. Letmo je kousek, prostory budou asi modernější. Jak rychle budou lidé obslouženi, to je věc druhá,“ přemítá.

Památka s raritním výtahem

„Jediné, co mi bude chybět, jsou tyto výtahy. To je opravdu rarita,“ poukazuje na takzvaný páternoster neboli oběžný výtah. Je jedním ze tří, které se v Brně zachovaly.

S tím souhlasí i Pavel Máša. „Je to pošta, která má historickou tradici. Pamatuju si, když jsem jako dítě s maminkou jezdíval do Brna parní lokomotivou. Jako kluka mě hodně zajímal hlavně ten výtah,“ usmívá se.

Dostupnost hlavní pošty je podle něj především pohodlná. „Obzvlášť starší lidé se podle mě vrací na místa, která mají osvědčená. Když něco musím vyřizovat v Brně, radši se projdu a jdu sem,“ říká.

V centru Brna se ruší pět pošt. Dvě se navíc mají stěhovat – kromě té na hlavním nádraží se přesun týká pobočky v Orlí ulici. Nově by měla být v Šumavské ulici.

„Bydlím v centru města, nemám kam chodit. Zavřeli poštu v Kounicově, ve Špalíčku, teď na hlavním nádraží. Jezdit jako blázen všude okolo je na nic,“ shrnuje Michaela Hrčková.

Přesun hlavní pošty do Letma je podle ní nepraktický. „Je to v nejvyšším patře, bude tam hrozně moc lidí, prostor je malý. Navíc tam jsou eskalátory. Nevím, jak se tam všichni vměstnají. Je to blbě vymyšlené,“ kritizuje.

„Cílem je budovu zachránit“

Budovu, která je památkově chráněná, koupila předloni firma Recollect. „Cílem je funkcionalistickou budovu od architekta Bohuslava Fuchse zachránit a navrátit jí její původní architektonický lesk. Česká pošta budovu stále využívá a další kroky jsou tak vázané na předání prostor budovy,“ vysvětluje mluvčí společnosti David Jirušek.

„Objekt potřebuje kompletní rekonstrukci. Proto bude nutné celkové uzavření budovy. Jen tak bude možné rekonstrukci realizovat zodpovědně, poctivě a s úctou k dílu architekta Fuchse. Aktuálně jsme ve fázi přípravných prací, včetně projednávání architektonických návrhů řešení budovy,“ dodává.