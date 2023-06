Dva roky od tornáda, které šokovalo. Po něm přišlo už devět dalších

Tornáda v Česku nejsou tak výjimečná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Od tragédie na jižní Moravě v červnu 2021 se u nás objevilo nejméně devět dalších.

„V minulosti se navíc mohlo stávat i to, že některá slabá tornáda zcela unikla pozornosti,“ doplňuje mluvčí ČHMÚ Monika Hrubalová.

Výskyt tornád bývá často dáván do souvislostí s důsledky klimatické změny. Podle Münstera ale na hodnocení tohoto vlivu u nás zatím nejsou dostatečné podklady. „Počet tornád souvisí s počtem vhodných silných bouří, které k jejich tvorbě využijí další vhodné podmínky v atmosféře,“ vysvětluje s tím, že důvody jejich vzniku jsou složitější.

Nelze také přesně určit oblasti, které by byly tímto jevem výrazněji ohrožené. „Výskyt tornád závisí na výskytu bouří, které se rozhodně neřídí tím, co je zrovna pod nimi - jestli pole, města, rybníky nebo kopce. V nížinách jsou vyšší teploty a může tam být tedy více energie na podporu bouří. Naopak v některých případech u slabších tornád může lepším podmínkám pod bouřemi pomoci členitý terén,“ popisuje Münster.

Kategorii či intenzitu tornáda odborníci určují podle takzvané mezinárodní Fujitovy stupnice. Kromě rychlosti větru se ke klasifikaci používají způsobené škody. Hodnoty se pohybují od IF0, kdy je poškození mírné, do IF5, což jsou nejzávažnější případy.

Dvě menší tornáda se prohnala Českem 29. dubna, a to v Lubné na Svitavsku a v Nejepíně na Havlíčkobrodsku. Škody vznikly malé, většina ale v zastavěné oblasti. Bouře u několika domů poničila střechy.

V Lubné bylo zaznamenáno i do této chvíle poslední tornádo letošního roku – přehnalo se tam 10. června. „Toto tornádo bych vyzdvihl. Zanechalo stopy v obilných polích, z čehož lze dobře sledovat, jak nesourodý vliv působení větru na povrch má. Tento popis ještě čeká na vyhodnocení,“ podotýká Münster.

Jak se ale případně při tornádu zachovat? Platí několik zásad. V budově je důležité nestát u oken, létající trosky nebo různé předměty totiž mohou být velmi nebezpečné. Pokud to umožňuje čas, je ideální se přesunout do nejpevnější místnosti – například do sklepa nebo garáže. Za relativně bezpečné je považováno také bytové jádro či koupelna.