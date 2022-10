Exsenátor Alexandr Novák nesmí ani po pěti letech z Česka. U soudu neuspěl

Poté strávil deset měsíců v Německu ve vydávací vazbě. Do Česka byl vydán v říjnu 2017, když zaplatil kauci 15,8 milionu korun. Zákaz vycestování mu byl soudem uložen jako náhrada za vazbu.

Dosud mohl Novák vycestovat do Německa jen na krátkou dobu a poté, co mu to schválil soud. Na plošné zrušení zákazu však stále čeká.