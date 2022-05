Fiala řeší v Bruselu zákaz ruské ropy. Jsem pro časový odklad, řekl

Sedmadvacítka dosud nedokázala najít shodu na zákazu dovozu ruské ropy. Jednání o této položce na sankčním seznamu trvá už téměř měsíc a narušuje jednotu, kterou se Západ snaží horko těžko udržet tváří tvář ruskému agresorovi, který dál útočí na Ukrajinu.

„Nemám radost, jak probíhala jednání. Nejdřív se zveřejnil cíl, aniž by byla shoda. U předchozích balíčků to bylo naopak. Tady je problém, že některé země mají vysokou závislost na ruských zdrojích, jiné ne. Není tu spor o to, jak tvrdé sankce vůči Moskvě mají být, jako tomu bylo třeba v minulosti,“ uvedl Fiala před odletem.

Na začátku vrcholného jednání promluví k unijním lídrům a lídryním znovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, bude zřejmě žádat o další dodávky zbraní i posun v přijetí Ukrajiny do EU.

Fiala do unijní metropole odjíždí necelý měsíc před zahájením českého předsednictví, Praha tak pomalu přebírá otěže nad agendou sedmadvacítky. V pondělí a v úterý se čeká v Bruselu dlouhé jednání.

Česko je pro embargo, ale s odkladem

Proti návrhu na embargo ruské ropy stojí zejména maďarský premiér Viktor Orbán. Premiér Fiala už dříve uvedl, že Česko je připravené embargo na ruskou ropu podpořit, pokud bude mít odklad na dva až tři roky, než bude navýšená kapacita ropovodů, které klíčovou surovinu dopravují do Česka.

„Obecně bych řekl, že časový odklad je to, co by situaci vyřešilo. Tato věc je otázkou času, ne vůle a rozhodnutí. Podporujeme nejtvrdší sankce,“ prohlásil premiér.

Aby Česko mělo zajištěnu dostatečnou kapacitu pro případ, že by nemohlo využívat ropu z Ruska, jedná o rozšíření kapacity ropovodu TAL (Transalpinský ropovod). „V těchto dnech probíhá ze strany akcionářů připomínkovací proces, na základě kterého potom budeme pracovat dál,“ konstatoval Fiala.

Podle zdrojů agentury Bloomberg by EU mohla z embarga prozatím vyjmout ropu přepravovanou sítí ropovodů, což by se kromě Maďarska týkalo i Slovenska nebo právě Česka. Výjimka by se tak týkala například ropovodu Družba, hlavního maďarského zdroje ropy.

Podle revidovaného návrhu by také na přechodné období do června nebo až prosince 2024 získalo Bulharsko a Chorvatsko výjimku na dovoz vakuového plynového oleje. Embargo by tak zahrnovalo pouze surovinu převáženou tankery, kterými jí z Ruska míří do EU zhruba tři čtvrtiny.

Evropští vůdci podle navrhovaných závěrů jednání podpoří vytvoření mezinárodní platformy pro investice do poválečné obnovy Ukrajiny, v níž by měly unijní země hrát klíčovou roli. Pověří také EU, aby rychle rozhodla o uvolnění až devíti miliard eur (asi 222 miliard Kč) na okamžité potřeby Ukrajiny. Část peněz by podle představ šéfů unijních zemí mohla pocházet ze zkonfiskovaného majetku ruských oligarchů či firem porušujících protiruské sankce.