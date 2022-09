Fiala: Pokud evropský plán nevyjde, představíme národní řešení energií

V pátek se koná mimořádná evropská rada pro energetiku, kterou do Bruselu svolala Česká republika jako předsednická země EU. „V pátek uvidíme, k čemu se nám podaří dospět na evropské úrovni. Následovat bude potom představení národního řešení, které bude to evropské doplňovat nebo nahrazovat,“ uvedl premiér.

Premiér odmítl kritiku opozice, že by vláda s řešením přicházela pozdě. Kritika podle něj vychází z neznalosti věci. „Celá Evropa začala čelit v posledních 14 dnech katastrofálním cenám energií, které se úplně vymykají zdravému rozumu i očekávání analytiků,“ řekl. Vláda podle něj nezaspala v práci na řešeních, která by přinesla rozumné ceny energií a plynu. „Ale my se teď vyrovnáváme s raketovým nárůstem (cen), vyrovnáváme se se selháním trhu. Tady musíme jednat v řádu dní a my také v řádu dní jednáme.“