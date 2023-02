Glosa: Jedovaté psí návnady ničí i lidské životy

To samé se aktuálně děje v mém rodném sousedním Jablonci nad Nisou. Tady na to jdou nepřátelé psů postaru. V místech, kam lidé chodí zvířata venčit, rozhazují kousky párků nebo masa, v nichž jsou malé hřebíky, kusy žiletek nebo třeba do ostrého hrotu vybroušená párátka.