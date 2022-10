Glosa: Jsme jen opice v oblecích

Glosu si také můžete poslechnout v audioverzi.

Existuje velmi dobrý kreslený vtip, na kterém se dinosauři v létajícím talíři blíží k planetě Zemi. A jeden druhému říká: „Doufám, že když jsme tu nebyli, tak ty opice na nic nesahaly.“

No, sahaly. Zjistily mnoho důležitého nejdřív o mechanice, pak o elektřině a magnetismu, vydaly se jak do vesmíru, tak i do nitra hmoty. Takzvaně rozbily atom, jak se říká. A to je ten problém.

Existuje celkem oblíbená konspirační teorie, která tvrdí, že pozorování UFO, tedy létajících talířů, bylo nejintenzivnější ve 40. a 50. letech minulého století, a to proto, že člověk vynalezl, použil a začal vyrábět atomové bomby. Tedy zbraně založené na technologii, která potenciálně může zničit celou planetu i její okolí.

Jinými slovy, inteligentní a zodpovědní ufouni (nebo dinosauři jako v tom vtipu) přiletěli na Zemi, aby napravili to, co jsme my lidé, tedy opice v šatech a oblecích, natropili. To je ta optimistická varianta. Ta pesimistická a pravděpodobnější je, že to za nás žádní ufouni nevyřeší.

Lidský intelekt je omračující. Tento týden jsme se dozvěděli, že sondě DART se před pár dny opravdu podařilo změnit dráhu planetky vzdálené od Země 11 milionů kilometrů. Jinými slovy se inženýři dokázali trefit do kusu kamene o průměru 170 metrů a napálit to do něj rychlostí asi 22 tisíc kilometrů za hodinu.

V tom příběhu je i česká stopa, protože Dimorphos, tedy cíl nebo terč, na který mířila sonda DART, objevil v roce 2003 český astronom a známý lovec planetek Petr Pravec z hvězdárny v Ondřejově.

Ale co jsem se taky dozvěděl tento týden: jsme sice vládci okolního vesmíru, ale stále jsme se například za volantem auta nenaučili používat pravidlo zipu. Takže v zácpě, která kvůli nehodě vznikla na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, jsem čekal dvakrát déle, než by jinak bylo nutné. A to bylo v médiích o pravidle zipu napsáno víc článků než o všech planetkách dohromady.

Když se někde spojují dva pruhy, tak připojovací pruh je volný, zatímco všichni se řadí do průběžného, protože se bojí, že by je do něj před spojením nějaký pitomec nechtěl pustit. A když k němu pak sami dojedou, tak samozřejmě před sebe nikoho nepustí, protože považují za nespravedlnost, že museli tak dlouho čekat. Čímž se jim potvrdí jejich původní teorie.

To je v kostce příběh homo sapiens. Živočišného druhu, který sám sebe pojmenoval člověkem moudrým. A tak je to se vším. Dokážeme neuvěřitelné věci, ale v tom základním narážíme na limity své přirozenosti. Protože přes všechny úspěchy lidstva jsme jen opice v oblecích a v autech. S jadernými zbraněmi.