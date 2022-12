Glosa: Krade se maso a je mně to buřt. Veganský

Ochrana slov v jejich původním, neodstředěném významu, je cenná. Bohužel málokdy někomu stojí za peníze na právníky a reklamní kampaně. Ani by to nedávalo smysl. V úvahu přichází jedině jazyková svépomoc – to, co slova znamenají skutečně, a to, co se z nich stalo a k čemu to vede, si musí hlídat každý sám. Podstatná jména jsou i se svou podstatou k volnému použití, a tak to má být.