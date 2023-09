Glosa: Naštvaní, zlí a chamtiví Češi. Mýtus, nebo realita?

Abych to vysvětlil. Pro člověka je krajně frustrující takové zaměstnání, na jehož konci nevidí finále svého snažení. Sociologové práce o tom napsali mraky diplomek. Příkladem budiž práce na tovární lince. Zaměstnanec vytváří součástku. Nemá ale často ponětí, čím a jak daná součástka prospívá celku. Může se to zdát banální. Ale není. Nevidí-li člověk užitečnost svého díla, je pro něj krajně obtížné vnímat jej jako smysluplné.

Jako by už snad ani neplatila odvěká anekdota o tom, jak rolník přijde po smrti do nebe a na dotaz svatého Petra, co by si přál, odpovídá: „No, zůstala tam po mně žena a děti, nic nemají. A když se tak zamyslím, tak soused má kozu.“ Svatý Petr odtuší: „Chtěl bys, aby i tvoje rodina měla vlastní kozu?“ „Ale ne. Přál bych si, aby sousedova koza chcípla.“