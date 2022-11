Glosa: Piráti zdraví Facebook!

Platforma Facebook přitom už svůj cíl dávno splnila. Mění naše životy už minimálně deset let. Nikdo nepřispěl k šíření dezinformací a nenávisti ve společnosti víc než právě produkty společnosti Meta. Její přístup spočívající v naprosto netransparentní moderaci obsahu a absenci jakékoli uživatelské podpory je zásadní problém, který by vicepremiér pro digitalizaci měl řešit jako první věc po nástupu do funkce.

Místo toho nahrál Bartoš uctivou zdravici. Umíte si představit, že by ministr dopravy vítal v Česku Uber a hlásal přitom, že by se to nemělo moc přehánět s regulací taxislužeb? Že by ministr životního prostředí oslavoval příchod nové chemičky s tím, že nemáme přehnaně řešit, jak zachází se svými odpady?