„Prázdný smutný svět.“ Markova šílená vize budoucnosti potápí celou firmu

Co se v analýze dočtete Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg vsadil vše na takzvané metaverzum , nádherné utopické místo, které existuje mimo hranice skutečného světa. Vstupuje se do něj prostřednictvím helmy pro virtuální realitu.

Každý rok chce do metaverza investovat 15 miliard dolarů. Jenže jeho sen je zatím spíše trapas. Uživatele nezajímá, investoři jsou zděšení, hodnota celé firmy, do které patří i Facebook, Instagram nebo WhatsApp, se propadá.

Navzdory neúspěchu je ale také zřejmé, že Mark Zuckerberg – jeden z nejbohatších lidí světa – urychlí vývoj virtuální reality o několik let, možná o dekádu.

Kromě rozzlobených investorů se objevuje ještě jedna zásadní kritika. Speciálně Facebook má mnoho problémů: divoce se šířící dezinformace na jedné straně, přílišná omezení na druhé straně, polarizace, návykovost, diskriminace, radikalizace, propaganda…

Budováním metaverza tak Zuckerberg před velmi reálnými problémy své sítě utíká do virtuálního světa.

„Vypadá to jako špatně navržená počítačová hra,“ myslí si veterán herního průmyslu Phil Spencer, šéf XBoxu. „Nechci tam trávit čas.“

„To poslední, co chci udělat po celém dni v práci, je žít uvnitř počítače,“ deklaroval Evan Spiegel, zakladatel sociální sítě Snap.

„Je to svět, do kterého nikdy nepůjdu,“ přisadil si viceprezident firmy Apple Greg Joswiak.

Je to přesně rok od chvíle, kdy Mark Zuckerberg vsadil budoucnost své firmy na virtuální realitu. A účetní závěrka za každý kvartál od té doby přinesla více a více špatných zpráv. Což se samozřejmě projevilo na extrémním poklesu akcií. A vinu na tom zjevně nese právě divize Reality Labs, za kterou už Meta za poslední rok utratila přes 15 miliard dolarů (asi 375 miliard korun).

Investorům se Zuckerbergova sázka na virtuální svět zkrátka nelíbí. „Chystáte se za vývoj metaverza utratit 15 miliard dolarů ročně příštích deset let, to je děsivé i v kontextu Silicon Valley,“ píše bez okolků Brad Gerstner, jeden z investorů do firmy Meta. „Lidé jsou zmatení a obvykle vůbec netuší, co to takové metaverzum vlastně je.

Přinejmenším v tom posledním má investor určitě pravdu. Většina lidí opravdu neví, co by si měli pod záhadným termínem metaverse, metavesmír nebo metaverzum představit. Ale přitom právě tento pojem je podle Marka Zuckerberga naprosto klíčový nejen pro budoucnost jeho firmy, ale i pro budoucnost internetu, vzdělávání a mezilidské komunikace. Pojďme se tedy podívat, kam nás to Mark vlastně zve.

Markův utopický svět

Aby Zuckerberg podtrhl, že své vizi opravdu věří, přejmenoval 28. října 2021 svou společnost Facebook. Nový název Meta odkazuje právě k metavesmíru: „Jsme na začátku další kapitoly internetu a je to i další kapitola naší společnosti,“ napsal tehdy Zuckerberg.

Pokud bychom vývoj nepoháněli dopředu my, není jasné, že by to vůbec někdo jiný dělal. Mark Zuckerberg, zakladatel Meta (dříve Facebook)

Co je to tedy metavesmír? Kdo zná film Ready Player One, má asi dobrou představu, pro ostatní zkusme vizi virtuálního světa přiblížit názorně. Napřed skrze to, jak tuto vizi prezentuje přímo Mark Zuckerberg.

Foto: Facebook/Meta Avatar Marka Zuckerberga, jak jej prezentoval ve svém videu z října 2021.

Markův metavesmír je nádherné – řekněme utopické – místo, které existuje mimo hranice skutečného světa. Vstupujeme do něj prostřednictvím helmy pro virtuální realitu.

Foto: Meta Helma pro virtuální realitu jako vstupenka do metavesmíru.

Naše postava je pro ostatní viditelná coby avatar. Pohybujeme se – alespoň zatím – prostřednictvím příkazů a herních ovladačů. Můžeme dělat „prakticky cokoli“, což v Markově prezentacích obvykle znamená: hrát legrační hry, dělat videokonference, cestovat do existujících i neexistujících lokalit, učit se nové věci a pracovat na úžasně kreativních nápadech.

Foto: Meta +2

Naprosto rozumím tomu, proč Marka Zuckerberga tento svět láká. Je barevný, zářivý, optimistický… a jednoduchý. Ve virtuální realitě se schovají jakékoli nedostatky, každý může vypadat, jak chce. O to spíše ve virtuální realitě, která zatím pořádně existuje jen v prezentacích.

Jenže praxe zatím ukazuje, že metavesmír firmy Meta je plný problémů, nedodělků, trapasů. A také nepochopení toho, co lidé opravdu potřebují a chtějí.

„Prázdný svět je smutný svět“

Když se Mark Zuckerberg do něčeho pustí, tak naplno. To platilo už během jeho studií, kdy v roce 2004 doslova za několik týdnů naprogramoval vysokoškolskou studentskou síť thefacebook.com, ze které se postupně vyvinula největší sociální síť světa Facebook. Rozhodně tedy dává smysl brát Zuckerbergovy projekty vážně, protože on je tak rozhodně bere. Podle posledních statistik používá Facebook každý měsíc 2,96 miliard uživatelů na celém světě. Když k tomu připočteme i Instagram a WhatsApp, které Zuckerbergem vlastněná a ovládaná firma Meta rovněž vlastní, dostaneme se na neuvěřitelné číslo 3,71 miliard aktivních uživatelů měsíčně. Půlka světové populace.

V příkrém kontrastu k těmto masivně populárním produktům pak existuje nová platforma Horizon Worlds, ve které společnost Meta ukazuje a rozvíjí svůj metavesmír. Ta má zatím podle interních dokumentů získaných listem The Wall Street Journal méně než 200 tisíc uživatelů.

A co hůře, většina uživatelů z platformy odchází. Facebook už v roce 2014 koupil firmu Oculus, výrobce velmi kvalitních souprav pro virtuální realitu. Tyto headsety – nazvané Meta Quest a Meta Quest Pro – jsou špičkou na trhu.

Statistiky ale ukazují, že polovina zákazníků zakoupené zařízení přestane do půl roku používat. To rozhodně není povzbudivý signál. „Prázdný svět je smutný svět,“ shrnul to pesimisticky jeden z dokumentů určený zaměstnancům. Průzkum mezi uživateli mimochodem musel skončit s malým vzorkem 514 lidí, protože výzkumníkům se nepodařilo najít více respondentů.

Fanoušky zřejmě metavesmírná platforma nezískala ani poté, co Mark Zuckerberg zveřejnil virtuální autoportrét. Dočkal se celosvětového posměchu, protože jeho avatar na snímku opravdu vypadá jako z dvacet let staré 3D hry, nikoli z projektu za patnáct miliard dolarů.

👋🇫🇷🇪🇦 We're launching Horizon Worlds in France and Spain today! Looking forward to seeing people explore and build immersive worlds, and to bringing this to more countries soon.

Sám pak uznal, že to byl „trochu základní obličej“ a slíbil, že na grafice zapracuje. Ještě více ale musí Zuckerberga mrzet, že ani uvnitř jeho vlastní společnosti lidé platformě nevěří. Na jeho videu to vypadá, že snad neexistuje nic lepšího, než se v metavesmíru sejít s kolegy a uspořádat poradu, zatímco můžete v reálném čase kreslit do vzduchu nebo se z legrace proměnit v dinosaura.

Foto: Meta, Profimedia.cz Jsou vaše pracovní setkání takto pestrá?

„Jak můžeme čekat, že naši uživatelé budou tu platformu milovat, když ji nepoužíváme ani my sami?“ burcoval kolegy v interní komunikaci Vishal Shah, viceprezident firmy Meta, který má na starosti rozvoj metaverza.

V rámci firmy Meta se zaměstnanci rychle naučili, že Mark bere metaverzum opravdu vážně, a nepříznivé výsledky jej v tom spíše utvrzují. Kdo nebude mít rád metaverzum, může si pomalu hledat novou práci. A tak zaměstnanci začali urychleně registrovat své soupravy pro virtuální realitu a pořádat porady v metaverzu. Ale i největší propagátoři této technologie uznávají, že ne vždy se to daří. Někdy je technických potíží tolik, že raději skočí na Zoom, uvedl jeden ze zaměstnanců, který si nepřál být jmenován.

Je potřeba vydržet, věří Mark

„Je mi z toho množství peněz, které se za virtuální realitu utratily, na zvracení,“ uvedl další člověk z vedení firmy Meta, který mluvil anonymně s novináři The New York Times.

Mark Zuckerberg ale věří, že je na správné cestě. „Můžeme investovat do umělé inteligence a virtuální reality a přitom udržet společnost v zisku,“ připomíná. Skutečně, jestli si nějaká firma může dovolit „vyhodit z okna“ patnáct miliard dolarů ročně, je to právě Meta, jejíž roční zisky z reklamy jsou oproti tomu osminásobné. Přestože tedy zisk poklesl, stále jde o jednu z nejziskovějších firem světa.

A navíc jde o firmu, kterou stále většinově vlastní její zakladatel a šéf Mark Zuckerberg. Jeho vize je tedy ta určující. Spekuluje se, že kvůli Markovu metaverzu odešla z firmy dlouhodobá provozní šéfka Sheryl Sandbergová. „Paní Sandbergová nebyla úzce zapojena do riskantního plánu zásadního obratu směrem k tzv. metaverzu dle vize šéfa Marka Zuckerberga,“ uvádí Wall Street Journal. „Neměla pocit, že by mohla v této vizi uplatnit své silné stránky.“

Zato Mark Zuckerberg se do metaverza ponořil naplno a svou vizi v pravidelném telefonátu investorům obhajuje: „Právě jsme oznámili Quest Pro. Je to naše nová špičková souprava pro virtuální realitu, která poskytuje smíšenou realitu s vysokým rozlišením, takže můžete prolínat virtuální objekty s fyzickým prostředím kolem vás. Když to vidíte, je to naprosto úžasné,“ líčí šéf firmy Meta. „Umožní to nejrůznější nové zážitky v oblasti společenského života, hraní her, fitness i práce. Opravdu se těším, až uvidím, co lidé s touto novou platformou vytvoří.“

Nadšený Mark proti zbytku světa

Naprosto věřím tomu, že se Mark těší na to, co lidé s virtuální realitou vytvoří. A dokonce nepochybuji o tom, že na to – časem, až se vychytají různé chybky – bude skvělý pohled. Nasadit si virtuální helmu bude fantastický zážitek, vizuálně srovnatelný s realitou.

Během virtuálního kulatého stolu Mark Zuckerberg několika novinářům – včetně mne – prezentoval různé prototypy virtuálních brýlí. Některé umí vysoké rozlišení, jiné jsou lehoučké, další zase zvládají variabilní zaostřování podle toho, kam se právě díváte očima.

Mark Zuckerberg ukázal novinářům prototypy zařízení pro virtuální realitu (video Pavel Kasík, Seznam Zprávy, červen 2022)Video: zdroj videa: Meta, střih a titulky: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Sledovat nadšeného Marka Zuckerberga je skvělý zážitek. Mluví zapáleně, přesvědčivě a s pozoruhodným porozuměním technickým detailům. Myslím, že Mark Zuckerberg – jeden z nejbohatších lidí světa – urychlí vývoj virtuální reality o několik let, možná o dekádu. Lhal bych, kdybych napsal, že se na výsledek netěším.

Investorům vadí, že Mark Zuckerberg financuje vývoj své velkolepé vize, jejíž úspěch je značně nejistý. Tam se musíme Zuckerberga zastat. Investorům bude vždy vadit, když se firma nesoustředí na jistý (a ideálně rychlý) zisk. A firmě by pak mohl ujet inovační vlak.

To ostatně říká i sám Zuckerberg: „Myslím, že to bude velmi důležitá věc, a bylo by chybou, kdybychom se nezaměřili na žádnou z těchto oblastí, které budou podle mého názoru pro budoucnost zásadně důležité. Kdybychom se vývoje metaverza nechopili my, není jasné, že by se toho ujal někdo jiný. “

Je tedy zřejmé, jak Zuckerberg vnímá priority. Chce posunout vývoj virtuální reality, který by bez něj a jeho vize stagnoval. Možná, že kdybychom byli miliardáři, také bychom jako největší problém vnímali to, že se nemůžeme mávnutím kouzelného proutku přenést kamkoli a zažít cokoli, na co si vzpomeneme.

Útěk z reálného světa plného problémů?

Otázkou zůstává, jestli je právě tato vize tou nejdůležitější vizí, které by měl věnovat energii. Připomeňme, že Zuckerberg šéfuje firmě, která řídí a provozuje tři největší komunikační platformy světa: Facebook, Instagram a WhatsApp. Platí, že Zuckerbergovo slovo má neskutečnou váhu a ohromné celosvětové dopady. Třeba jen fakt, že když Facebook nastaví nová pravidla, ovlivňuje to volby nejen v USA, ale po celém světě.

Za 18 let se Facebook změnil ze sítě, kterou používalo pár tisíc studentů, v multimediální globální mediální prostředí, kterému se prakticky nelze vyhnout. A zároveň je to síť, která trpí ohromným množstvím palčivých problémů: divoce se šířící dezinformace na jedné straně, přílišná omezení na druhé straně, polarizace, návykovost, diskriminace, radikalizace, propaganda…

Vyjádření whistleblowerky Frances Haugenové (4. října 2021 pro Senát USA – PDF) Jmenuji se Frances Haugenová. Pracovala jsem ve Facebooku a přidala jsem se k němu, protože si myslím, že Facebook má potenciál probudit v nás to nejlepší. Ale dnes jsem tady, protože věřím, že produkty Facebooku škodí dětem, podněcují rozkoly a oslabují naši demokracii. A mnoho dalšího. Vedení společnosti zná způsoby, jak Facebook a Instagram udělat bezpečnějším, ale potřebné změny neudělá. Dalo přednost svým vlastním zájmům. Upřednostňuje své obrovské zisky před lidmi.

Těžko se divit, že má Mark Zuckerberg tendenci věnovat více energie tvorbě nového – virtuálního, čistého, jednoduchého – světa. Je to rozhodně příjemnější než řešit problémy toho současného. Dělá to, co géniové a vizionáři dělají. Místo, aby dohrál rozehranou hru podle stávajících pravidel, chce úplně změnit pravidla hry.

Zatím to nefunguje. K tomu, abyste se potkali s kolegy nebo si zahráli arkádovou hru, opravdu nepotřebujete virtuálního avatara a vybavení za desítky tisíc korun. Je to sice vtipné a na vizualizacích to vypadá zajímavě. Jakákoli přidaná hodnota – třeba v podobě zvýšené produktivity nebo pohodlnější týmové spolupráce – je zatím v čistě teoretické rovině a bude se týkat jen několika vybraných profesí.

Ve společnosti Meta se v posledním roce prý ujal nový akronym. Kdykoli něco vypadá nesmyslně, ale udělat se to musí, stačí říci „MMH“ a všichni budou vědět, jak se věci mají. Make Mark Happy. Volně přeloženo, udělejte Marka šťastným. Dělejte, co chce Mark. Zvláště v době, kdy jsou rozpočty napjaté.

Foto: Facebook/Meta Make Mark Happy.

To je realita zaměstnanců, kteří nyní musí každé ráno nasazovat virtuální brýle, přestože by pro ně bylo pohodlnější setkat se přes obrazovku telefonu nebo osobně v kanceláři. Není ale důvod, abychom přistoupili na to, že vize Marka Zuckerberga musí být automaticky vizí pro celý svět.

To, že Zuckerberg pálí svoje peníze – je ostatně největším akcionářem své firmy – mu samozřejmě můžeme snadno odpustit, pokud jsme tedy na jeho firmu nevsadili své úspory. Jestli Mark chce věnovat příštích deset let svého času testování prototypů virtuální reality, budiž mu přáno.