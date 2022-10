Akcie Meta se rekordně propadly. Facebook stagnuje, peníze žere šéfova vize

Pokračuje tak pád ceny, který začal už v únoru 2022 . Cena akcií se tak nyní dostala na úroveň z ledna roku 2016, je tedy nejnižší za posledních více než šest let.

Zatím se ale metaverzu příliš nedaří. V pilotním projektu Meta Horizon Worlds je zatím méně než 200 tisíc uživatelů. V tuto chvíli přitom predikce firmy Meta počítaly s půl milionem aktivních uživatelů. Pomocí nástroje můžete v tomto systému stvořit vlastní „svět“, většinu z nich ale nikdy žádní návštěvníci nenavštívili, a jen 9 % těchto „světů“ přivítalo za dobu své existence aspoň padesát lidí. „Prázdný svět je smutný svět,“ shrnuje interní zpráva situaci. A kritici si stěžují , že to Zuckerberg s investicemi do projektu přehání. Divize virtuální reality spolkla už přes 15 miliard dolarů (375 miliard korun), což je pro představu více než hrubý domácí produkt Arménie.

„Chápu, že spousta lidí může s touto investicí nesouhlasit,“ řekl. „Ale z toho, co mohu říci, si myslím, že to bude velmi důležitá věc, a myslím, že by bylo chybou, kdybychom se nezaměřili na žádnou z těchto oblastí, které budou podle mého názoru pro budoucnost zásadně důležité.“