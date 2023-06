Glosa: Pivní zájezd, destinace Praha. A co jste čekali?

Cynik by řekl, že se v Praze ve středu neodehrálo nic mimořádného a nečekaného. Když se fotbaloví fanoušci, pokud to nejsou notoricky slušní Japonci , dostaví ve velkém do zahraničního města, kde je spousta hospod, obvykle z toho vyplyne dost nepořádku. I výtržností.

Ne že by je to omlouvalo, ale člověk se vlastně nemůže „turistům“ zas tak divit, že naše hlavní město a jeho „lákadla“ používají tak jako někteří fotbaloví fanoušci. Přijeli se „pobavit“.

Tohle všechno se ví, zbývající stálí obyvatelé Prahy 1 (zhruba polovina oproti počátku 90. let) si na to stěžují permanentně, řeší to i komunální politici, ale výsledek je pořád stejný: změna k lepšímu, pokud ji vůbec lze zaznamenat, se týká jen těch nejkřiklavějších případů – viz takzvaná pivní kola.