Nejžádanějším zbožím posledních let je „systémové řešení“. Čehokoli. Ve zprávách se po něm volá od rána do večera, a není divu: S tím, jak bývá – nebo se alespoň zdá být – svět proměnlivější, výzvy náročnější a budoucnost tísnivější, roste poptávka po nějakých matematických vzorečcích nebo strojích, které to všechno zastanou.

Hlavní kvalita „systémového řešení“ ale spočívá v tom, že zapadá do soukolí, které jsme si předtím zkonstruovali. Je to perfektní ozubené kolečko, které ve stroji doteď chybělo – a když ho tam doplníme, mašina pošlape vesele dál. A bude líp.

„Systémové řešení“ je něco jako kámen mudrců, svatý grál, navěky nezničitelná podpěra. Naopak, když někdo řekne, že „toto řešení je nesystémové“, příslušný nápad deklasuje nejen jako nevhodný, ale rovnou škodlivý. „Nesystémový“ je smrtelný hřích. Vymysleli jste to sice pěkně – ale není to systém, takže smůla, zapomeňte.

Ve skutečnosti se často stává, že slavobrána systému je postavená na špatném místě. Za „systémové řešení“ se pokládá něco, co sice vyhovuje našim představám, co to systém je a jak má fungovat; ale ty představy jsou buď mylné, nebo je přeceňujeme: Jako by „systém“ byl něco jako „bytí“ a změna systému – sama o sobě nesystémová, až bůh brání! – nepřicházela v úvahu.