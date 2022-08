Ústřední vojenskou nemocnici zasáhl rozsáhlý požár

„Vypadá to, že máme plameny pod kontrolou. Hledáme skrytá ložiska,“ řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. „Střecha a půdní prostor jsou z velké části zničeny. Soustředili jsme se hlavně na to, aby se požár nerozšířil na hlavní budovu. To se podařilo,“ dodal. „Byli jsme se s vyšetřovatelem podívat vevnitř. Vypadá to, že podkroví je zničeno a další patra jsou v pořádku.“