Kdo vás obslouží? Hospody řeší, že najmou Thajce či Filipínce

„Když se podíváme za hranice, třeba do Rakouska, tak všeobecně v pohostinství nepracují jenom Rakušané, ale spousta lidí ze zahraničí. A to je to, co dlouhodobě potřebujeme nejenom v pohostinství, ale i v cestovním ruchu, zemědělství a u dalších sezonních prací - prostě více otevřít trh práce pro zahraniční pracovníky. Vláda slíbila, že to udělá, ale zatím se tak nestalo. Hospodářská komora má plán, jakým způsobem by se dalo řešit rychlejší vydávání povolení v České republice,“ pokračuje Stárek.