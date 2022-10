Hrad poslal policii na lékařku, která se pustila do Mynáře a Nejedlého

Poté, co Hrad nejprve podal na Stehlíkovou žalobu kvůli jejím výrokům o Zemanově zdraví, prověřuje nyní pražská policie udání, zda se bývalá ministryně pro lidská práva nedopustila trestného činu.

„Strašlivé je to, v jaké absolutní závislosti je pan prezident Zeman na svém okolí. Mynář si ho vodí a teprve minulý rok, kdy byl pan prezident nemocný, jsme viděli, že i když lékaři řekli, že není schopný pracovní činnosti, tak jeho úřad dál fungoval. Nevíme, jestli rozhoduje Zeman, čínská ambasáda, nebo Putin (ruský prezident Vladimir Putin),“ řekla Stehlíková.

Pokud by teoreticky byla obviněna, mohlo by to mít dopad na druhý spor mezi lékařkou a Hradem, který se už projednává u soudu.