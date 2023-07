Hranice bezbrannosti dětí? 15 let už vidím jako nesmysl, říká Benda

Když začátkem června představilo Ministerstvo spravedlnosti dvě varianty úpravy zákona, které řeší znásilnění, vzbudilo to kritiku. Důvodem byl především věk, do něhož jsou děti legislativně považovány za bezbranné. Obě možnosti stanovovaly hranici na pět let.

„Sexuální trestný čin proti dětem do 12 let bude vždy znásilněním,“ informovalo před pár dny Ministerstvo spravedlnosti o výsledcích jednání se zástupci parlamentních stran.

„Byla bych radši, kdyby to bylo 15 let,“ reaguje advokátka a specialistka na domácí a sexualizované násilí Lucie Hrdá.

Část politiků to vidí jinak. „Nejsem odborník na vývoj člověka, ale při jednáních padlo, že ve 12 letech se mění psychika jedince tak, že je schopný spojit si příčinu a následek. To je pro mě ta rozhodující věc. Padl tam i návrh na patnáctiletou hranici, ten mi přišel už absurdní,“ přibližuje pro Seznam Zprávy nový předseda lidoveckého klubu Aleš Dufek.

„Všichni usoudili, že pět let rozumné není, ale 15 let už vidím jako nesmysl. Upřímně řečeno, v drtivé většině těchto případů se jedná o konsenzuální styk mezi dvěma osobami velmi podobného věku,“ vysvětluje svůj postoj šéf poslanců ODS Marek Benda.

Romeo a Julie

I to se ale podle Hrdé dá řešit. „V zahraničí se používá věc, které se říká klauzule Romea a Julie. Čtrnáctiletá dívka může tak mít styk se svým klukem, kterému je třeba 17 let, ale ne s chlapem, kterému je 40. Rozhodující je věkový rozdíl.“

O podobné výjimce mluví i Adéla Hořejší, advokátka zastupující oběti sexuálního násilí. „Jde o to, aby nedošlo k situaci, že by se stíhal konsenzuální styk mezi 16letou a 14letou osobou. Hranice starší osoby, která je ještě přípustná, se často stanovuje na stáří 18 let,“ uvádí.

Vyšší věk zmiňuje také advokát Daniel Bartoň. „Pokud vím, tak další civilizované země mají hranici nastavenou kolem 13 až 15 let. Z odborného hlediska mi těch 15 let a výjimka v podobě klauzule Romeo a Julie dávají smysl. Dvanáct let je dle mého spíše politický kompromis,“ míní.

Proti podobným výjimkám se ale vymezuje právě Marek Benda. „My se snažíme vykrýt existující problémy, ne neexistující. Pokud máte 60letou osobu obcující s 12letou dívenkou, ať už za úplatu, nebo ne, tak to umíme legislativně vykrýt. V reálné praxi je ale mnohem častější, že máte příběh 16letého a 14leté nebo naopak,“ říká.

„Tvářit se, že v těchto případech je to vždycky znásilnění, a z toho vybíhat nějakými výjimkami se mi nezdá.“

Během jednání o bezbrannosti ale vyšší číslo na stole bylo. „Padala i 15letá hranice, nicméně pro některé přítomné to bylo z objektivních důvodů naprosto nepřijatelné,“ popisuje poslankyně STAN Barbora Urbanová.

Podle ní je nutné si přiznat, že ke konsenzuálnímu pohlavnímu styku mezi mladšími 15 let dochází. V případě problematičnosti konkrétního případu lze pak použít § 187 trestního zákoníku, který mluví o pohlavním zneužití.

„Znásilnění z podstaty má sloužit pro případy, kdy bylo dítě opravdu v tom stavu, že nemohlo říct ne, nemohlo se bránit.“

Politický kompromis

Zmiňuje, že odborníci z řad psychologů byli v ideálním případě pro 15letou hranici, ale vzhledem k původně plánovaným pěti rokům se s aktuální dohodou spokojí.

„Když jsem se o tom s nimi bavila, říkali, že alespoň těch 12 je v pořádku. Na konci schůzky totiž zazníval i věk 10 let. Jít níž by ale pro ně bylo nepřijatelné. A pro nás také. Jako STAN bychom to nepodpořili,“ doplňuje.

Obdobně se na to dívá i pirátská poslankyně Klára Kocmanová: „15 let by za mě byla možná cesta, obávám se ale, že cokoliv dalšího bychom přidávali by zmenšilo šanci, že změna Sněmovnou projde.“

Marek Benda říká, že věková hranice 12 let během jednání jednoznačně převažovala. „Shodla se na tom vládní zmocněnkyně, psychologové a nad 12 let nechtěl jít v reálu vůbec nikdo,“ podotýká.

Aktuální návrh tak má podle všeho šanci na úspěch. „Budeme nad tím ještě párkrát jednat. Pokud to ale půjde tak, jak jsme se domluvili, tak si myslím, že to Sněmovnou projde,“ říká poslankyně STAN Barbora Urbanová.