Bezbranné je dítě jen do 5 let? Nová definice znásilnění budí kritiku

Ministerstvo spravedlnosti představilo v úterý dvě varianty úpravy zákona, které řeší znásilnění. Předmětem sporů zůstává věk, do něhož jsou děti legislativně považovány za bezbranné. Obě možnosti totiž stanovují hranici na 5 let.

Pokud by někdo měl pohlavní styk s dítětem mladším pěti let, šlo by vždy o znásilnění a ne o pohlavní zneužívání, kde jsou mírnější tresty. U starších dětí by bylo potřeba provádět znalecké zkoumání.