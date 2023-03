Jaké rodiny zasáhla inflace nejhůře? Důchodci to nejsou, ukazují nová data

„Je to sociální izolace, kupujeme jen to nejnutnější. Sbíráme papír, alu plechovky a železo,“ popsala jedna z rodin v dotazníku Výzkumníku Seznam , jak konkrétně šetří. Další domácnost s vyššími příjmy se snaží uspořit jiným způsobem: „Instalujeme solární panely, a tak šetříme elektrickou energii.“

To jsou jen některé z odpovědí velkého datového sběru v rámci projektu Jak se vám žije, který budou Seznam Zprávy přinášet každý týden. Ať už v podobě analýz nebo reportáží.

Není to ovšem úplně šťastná strategie, jak uvedl na dotaz Seznam Zprávy ředitel výzkumného ústavu RILSA (také Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) Robin Maialeh. „Inflace se týká položek, které mají ve spotřebním koši velkou váhu, tedy potravin, bydlení a dopravy. Zároveň se jedná o ty první oblasti spotřeby, které domácnosti musí nějakým způsobem pokrýt, nemají na výběr,“ upozornil.

V dotazníku se zároveň potvrdilo zjištění, které nedávno přinesl průzkum SILC Českého statistického úřadu. Podle SILC se v uplynulých deseti letech příjmy jednočlenných domácností, respektive domácností závislých na jednom platu či důchodu, zvyšovaly pomaleji než v případě rodin se dvěma výdělky. V časech prosperity nevadilo, že blahobyt domácností „singles“ rostl pomaleji. V časech zdražování to však znamená, že jednopříjmové domácnosti víc ohrožuje chudoba.

Nejde o to, že by se domácnosti lišily propadem příjmů. U rodin s jedním příjmem se výdělky ani nominálně nezvýšily u 57 procent dotázaných, u rodin se dvěma příjmy u 55 procent. Na domácnosti s jedním živitelem to však mělo tvrdší dopad, o čemž svědčí fakt, že 14 procent z nich muselo hledat druhou možnost výdělku a zároveň devět procent z nich nově požádalo o sociální dávky. Obdobné údaje pro dvoupříjmové rodiny jsou výrazně nižší.