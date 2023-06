Jak se žije ve městě, kde na nový byt stačí čtyři roční platy

Metr čtvereční bytů v Orlové nyní stojí pod 19 tisíc, je to i šestkrát míň než v Praze. Zatímco loni trvalo asi 50 dní, než byt ve slezském městě zmizel z inzertní nabídky, teď je to asi dvojnásobek.

Loňské zdražování včetně energií podle ní nevyhání místní z bytů. „Nikdo tu houfně neprodává a neutíká jinam. Každému z družstevníků chodilo do schránky upozornění, o kolik půjdou energie nahoru. Lidi si zvyšovali zálohy individuálně. V tomto ohledu je to bezproblémové,“ doplňuje Jurášková.

Makléř Igor Maradi z Ambra Real přidává další důležitý aspekt. Podle něj řada místních z regionů neutíká, jen se stěhuje do rodinných domů v menších sídlech v okolí, třeba ve Stonavě, Petřvaldu či Albrechticích. „Mám takových 20–25 klientů ročně,“ všímá si časté motivace prodávajících. V řadě okolních obcí skutečně za deset let obyvatel naopak přibylo.

Nové ploše vévodí kašna se sochou orla, pod dlažbou vzniklo podzemní parkoviště. Do projektu za 420 milionů korun patří také dům s patnácti novými obecními byty, který z jedné strany náměstí uzavírá. „Panebože, neptejte se mě na náměstí. Nestačilo to bez podzemního bunkru? Tolik peněz pryč,“ nadává sedmdesátník Eduard. V Orlové bydlí 52 let a se smíchem hlásí, že už to vydrží.