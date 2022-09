Kdy začne topná sezona? Podmínky mohou nastat už o víkendu

Topná sezona bývá obvykle zahájena během třetího nebo čtvrtého zářijového týdne. A to ve chvíli, kdy je venkovní teplota alespoň dva dny po sobě nižší než 13 stupňů Celsia, uvádí vyhláška (podrobněji viz box).

„Vzhledem k ceně plynu je to navýšení pouze dvojnásobné, zatímco plyn stoupá až desetinásobně,“ doplnila Hozová. Už teď je v Jablonci cena tepla jedna z nejvyšších v Česku, a to 2 136 korun za gigajoule.

Pokud by totiž k plošnému zastropování cen nedošlo, razantní zdražení by postihlo asi 500 tisíc domácností, které jsou na teplárnách spalujících plyn závislé. V opačném případě by nedošlo k výraznějšímu zdražení pro nikoho. Hájek dodal, že si ovšem neumí představit, že by státní rozpočet plošné zastropování unesl.