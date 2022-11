Půl milionu na Klause nebo Janečka. Neúspěšné sázky na nového prezidenta

Nejvíc peněz na prezidentské kandidáty zatím lidé vsadili u společnosti Fortuna, a to konkrétně 30 milionů korun, přičemž třetinu tvoří sázky na generála Petra Pavla (33 %), další přibližnou třetinu zaujímá expremiér Andrej Babiš (30 %), okolo 12 % se pohybuje ekonomka Danuše Nerudová a o půlku méně než ona doposud obdržel odborář Josef Středula (6 %).

Z odpovědí sázkových kanceláří, které Seznam Zprávy oslovily, vyplývá, že ve třech ze čtyř z nich je zatím nejvyšší evidovaná sázka na vítězství Petra Pavla. U Tipsportu je to 420 tisíc, u sázkové kanceláře Chance 100 tisíc a u Sazky několik desítek tisíc.

Vůbec největší vsazenou částkou je ale půl milionu na vítězství Andreje Babiše v kurzu 2,4 : 1 u společnosti Fortuna. V případě Babišova vítězství by tak výherce inkasoval 1,2 milionu. Další ze sázkařů pak u Fortuny dokonce odvážně vsadil 250 tisíc na výhru odboráře Josefa Středuly v kurzu 13 : 1, tedy s potenciální výhrou 3,25 milionu.

„Fortuna zařadila sázky na příštího prezidenta do nabídky prakticky ihned po minulé volbě, při které svůj mandát obhájil Miloš Zeman. Díky tomu měli sázkaři možnost vsadit si i na kandidáty, o kterých se v uplynulých letech třeba jenom spekulovalo. Konkrétně třeba na návrat Václava Klause staršího bylo vsazeno téměř půl milionu korun,“ popisuje mluvčí společnosti Petr Šrain.

Někdejší prezident Klaus se ale do boje o post hlavy státu potřetí už nepustil. Stejně jako bývalá ministryně financí a současná poslankyně Alena Schillerová, na jejíž kandidaturu vsadili pro změnu sázkaři u Tipsportu skoro půl milionu korun.

Vyřazení kandidáti a prohrané sázky

O šanci na výhru navíc přišli někteří sázkaři minulý pátek, a to poté, co Ministerstvo vnitra oznámilo, že do prezidentských voleb registrovalo pouze devět z 21 přihlášených kandidátů. Dvanáct z nich totiž podle vyjádření resortu nesplnilo zákonné podmínky, a to především tím, že neodevzdali dostatečné množství podpisů pro podporu své kandidatury.

Do dneška mají sice ještě šanci na nápravu, jestli u Nejvyššího správního soudu uspějí, je ale otázka. V minulosti se to povedlo totiž pouze jediné kandidátce – Janě Bobošíkové v roce 2012.

Rozmezí částek, které si voliči vsadili na vyřazené kandidáty, je poměrně široké. Svého druhu favoritem mezi vyřazenými byl ale podnikatel Karel Janeček, na kterého si sázkaři kanceláře Fortuna vsadili téměř půl milionu. Na Tipsportu to bylo dokonce o 100 tisíc víc. A pokud bychom k tomu přičetli ještě 150 tisíc korun vsazených v kanceláři Chance, dostáváme se k částce kolem 1,25 milionu.

Nicméně o ostatní vyřazené kandidáty už byl zájem podstatně menší. Například na podnikatele Tomáše Březinu se vsadilo u Fortuny jen 135 tisíc korun. Dalšími v pořadí pak byli podnikatel Karel Diviš s dvěma tisíci a biochemik Jaroslav Turánek s 16oo korunami. A zbytek kandidátů se v sázkách Fortuny pohyboval spíše v rozmezí desítek korun.

Sázkaře z Tipsportu pak vyšlo vyřazení některých kandidátů celkem na 1,8 milionu korun. Podle sázkových kanceláří se ale lidé obecně zaměřují především na favority.

Zájem podle bookmakerů ještě poroste

Celková výše sázek se u Tipsportu aktuálně pohybuje kolem 23,5 milionu korun. Největší suma připadá na vítězství Babiše – 11 milionů, druhým v pořadí je Pavel s téměř osmi miliony. Na Nerudovou lidé vsadili 3,25 milionu. Bookmakeři ale předpokládají, že celková výše vsazených peněz ještě skokově poroste.

Počet kandidátů pro nadcházející prezidentské volby tak sice zůstává stejný, jaký byl při volbách v roce 2018, zájem o sázení na jméno budoucí hlavy státu bude ale podle odhadů sázkových kanceláří ještě větší než při posledním hlasování. „Během poslední volby českého prezidenta lidé prosázeli přes 100 milionů korun a teď očekáváme, že zájem o volby i sázky bude ještě větší,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí společnosti Tipsport Jiří Hadrava.

„Je to podobné jako u sportovních událostí, čím blíže k zahájení zápasu, volby, tím víc lidé sází. Objevují se další a další informace a je to i věc určitého impulzu, emocí, které blížící se událost vyvolává. Týden před mistrovstvím světa ve fotbale byl v sázkách poměrně klid, ale jakmile se začalo hrát, sázky se zmnohonásobily. Velkou dynamiku sázek očekáváme před druhým kolem, to už bude duel dvou jmen, dvou nesmiřitelných táborů, to je dost podobné jako před derby Sparta–Slavia,“ vysvětluje Hadrava.

Lidé sází na jistotu a na poslední chvíli

Zvýšený zájem o sázení na budoucí hlavu státu předpokládají i v sázkové kanceláři Chance, kde se zatím celková vsazená částka šplhá ke třem milionům. Přibližně polovinu z toho tvoří sázky na Babiše, čtvrtinu na Pavla a desetinu sázky na výhru Nerudové.

„V roce 2018 jsme přijali sázky za 23 milionů korun, tyto volby očekáváme zvýšení této částky. Stejně jako u sportu se nejvíce sází pár dní před volbami nebo pak v průběhu voleb takzvané live sázky. Takže to hlavní teprve přijde až v průběhu ledna,“ říká mluvčí Markéta Světlíková.

Lidé mohou kromě vítězství daného kandidáta v kancelářích sázet i na to, kdo postoupí do druhého kola voleb, na finální umístění všech kandidátů nebo na to, kdo z konkrétní dvojice obdrží více hlasů. Například Sazka má ale v tuto chvíli vypsané sázky pouze na vítěze prezidentských voleb, které plánuje rozšířit až s blížícími se volbami.